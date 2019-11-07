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Витамин D: когда он необходим
О витамине D знает каждая мама, ведь его дефицит может вызвать у ребенка рахит. Начиная с пеленок педиатры назначают малышам витамин D в каплях. Особенно острой может быть его нехватка в период с ноября по март — при нехватке солнечного освещения. Данный витамин и солнечные лучи находятся в прямой взаимосвязи, так как синтез витамина D в организме происходит под действием ультрафиолета.
Что это за вещество — витамин D
Витамин D (кальциферол) относится к группе жирорастворимых витаминов, но по биологическим функциям это прогормон — вещество из которого синтезируются гормоны. В организме витамин D проходит биохимические превращения. В печени витамин D преобразуется в прегормон кальцидиол, а в почках из него образуется гормон кальцитриол.
Есть 2 типа витамина D — это D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол). D2 поступает в организм только с растительной пищей, а D3 при употреблении животных продуктов и под воздействием солнечного света. D3 в человеческом организме повышает концентрацию холекальциферола в крови более эффективно, чем D2.
Витамин D (холекальциферол) обеспечивает нормальное развитие костной ткани, принимает участие в фосфорно-кальциевом обмене. В норме содержание витамина D в крови человека составляет 30 мг/мл.
Продукты, содержащие витамин D
Источники витамина D:
- жирная морская рыба,
- печень трески,
- сыр,
- сливочное масло,
- молоко и сливки,
- желток куриного яйца.
Исследования подтверждают, что грибы также являются источником витамина D, но только если они попадают под воздействие солнечных лучей.
Дефицит витамина D
Дефицит витамина D испытывает около 75% населения Земли. Это жители стран, расположенных в удаленности от экватора и получающих небольшое количество солнечных лучей. Недостаточное содержание витамина D в организме приводит к возникновению рахита, переломов костей, остеопороза, кариеса, заболеваний кожи (псориаз).
Некоторые научные исследования в области витамина D указывают на связь между дефицитом этого витамина в организме и болезнями сердечно-сосудистой системы, псориазом и некоторыми видами рака. Но пока нет рекомендаций от органов здравоохранения пить его для профилактики и лечения этих болезней.
Избыток витамина D
Избыток витамина D (гиперавитаминоз) в организме тоже вреден и вызывает следующие симптомы:
- повышение температуры тела,
- апатия, сонливость,
- снижение аппетита,
- жажда,
- повышение артериального давления.
Подводя итоги, можно отметить, что прием витамина D необходим в детском возрасте. Особенно в осенний и зимний период! Также в нем испытывают потребность и взрослые, но принимать витамин D в виде препарата нужно согласно рекомендациям врача. А продукты питания, в которых он содержится, можно включать в рацион регулярно.
По материалам: https://hozjain.ua/
Фото: https://hozjain.ua/
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