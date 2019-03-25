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25 марта в Украину придут сильные магнитные бури
В понедельник, 25 марта, в Украине начнутся магнитные бури. Как сообщает replyua.net, сильное магнитное возмущение третьего ровня будет наблюдаться в понедельник. В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца рассказали, что 27 и 28 марта магнитные бури продолжат усиливаться и достигнут пятого уровня.
Только 29 марта, в понедельник, магнитное возмущение начнет снижаться. На протяжении всей рабочей недели врачи рекомендуют соблюдать правильный распорядок дня, а также меньше пользоваться компьютерами и телефонами. Если вы считаете себя метеозависимым человеком, а также у вас повышенное давление, в эти дни ограничьте употребления солёных блюд, алкоголя, а также следите за питьевым режимом. Медики советуют запастись заранее лекарственными препаратами, также в дни магнитных бурь поможет настойка лимонника.
Врачи напоминают, что во время магнитных бурь метеозависимые люди жалуются на повышенную тревожность, обострение хронических заболеваний, усталость, слабость, головокружение и скачки давления.
Теги: Донбасс, магнитная буря, март
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