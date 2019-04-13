10 народных примет, которые всегда сбываются

13.04.2019 22:12

Народные приметы, при всей своей затейливости — удивительно нестабильное дело. Вы можете слопать хоть таз салата из клевера четырехлистника, но это вряд ли добавит вам чего-либо чудесного, кроме диареи. Да и ладони чаще всего чешутся не «к деньгам», а к тому, что «неплохо было бы вымыть руки, дружочек», пишет lavender.

Современные суеверия романтичными не назовешь, но зато они надежны, как стокилограммовая наковальня. Честное слово, мы проверяли.

1. Чтобы, наконец, пришла маршрутка, надо закурить. Если сигарета последняя, маршрутка придет еще до второй затяжки даже вопреки расписанию.

2. Надоели зима и снег? Не надо переезжать. Достаточно купить лыжи, борд или коньки. Снега не будет до весны — до тех пор, пока вы не перенесете на дачную землю теплолюбивые помидорки.

3. Не любите дождь? Всегда берите с собой зонтик. Как бы ни хмурилось небо и ни врал прогноз, дождя не будет, до тех пор пока вы по рассеянности не оставите зонт дома.

4. Если очень хочется на дачу, чтобы прильнуть к земле, а работа, машина и родственники против, просто сделайте дорогой маникюр. Едва вторую руку начнут покрывать лаком, рабочие встречи отменятся, машина заведется, а родственники распишут очередь на дачный гамак.

5. Если вы хотите внимания домочадцев или ждете звонка, не теряйте времени. Просто зайдите в душ. В эти 5 минут позвонят все на свете, включая одноклассников, с которыми вы не общались последние 20 лет, почтальон непременно принесет посылку, родственники начнут орать под дверью «давай скорее», а ребенку срочно понадобится горшок (он в ванной, да).

6. Если некому посидеть с чадом, а отлучиться все-таки надо, попробуйте расправить кровать, организовать побольше немытой посуды, и положить на видном месте кучу неглаженого белья. Не сомневайтесь, неведомые силы уже влекут свекровь к вашему порогу.

7. Бывает, что ребенок заигрался на улице и исчез с радаров, и второй час вы тихо седеете с валерьянкой у телефона. А ведь избавление близко. Срочно займитесь сексом! И не успеете вы стянуть штаны…

8. Если хочется напомнить о себе бывшим и недругам, надо…нет, на красной Мазде в другой раз, извините. Надо не мыть голову, надеть треники и свой неотфотошопленный после вчерашнего вид и с мусорным ведром в руке показать всем притянутым приметой вражинам, как много они потеряли.

9. Если очень хочется секса, но перспективы свидания неясны, ни в коем случае не делайте эпиляцию. Для усиления эффекта неотразимости рекомендуется надеть старенькие трусы и заслуженный лифчик.

10. Если жизнь благополучна и настолько размеренна, что хочется встряхнуться, постарайтесь увидеть во сне рыбу. Это самая сильная примета с пролонгированным действием. Как минимум 18 лет после нее вы будете жить невероятно весело и насыщенно.