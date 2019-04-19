Все рубрики раздела
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
Если вы часто просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет, это может быть признаком гипертонии, говорит новое исследование. Частое ночное мочеиспускание, которое называется никтурия, ассоциируется и может быть одним из ранних симптомов застойной сердечной недостаточности, пишет from-ua.
Как правило, человек должен непрерывно проспать от 6 до 8 часов каждую ночь. Однако те, кто часто просыпается, чтобы помочиться, не имеют нормального цикла сна. Есть много причин, почему вы можете вставать, чтобы пописать ночью:
высокое потребление жидкости;
алкоголь или кофеин перед сном;
малый объем мочевого пузыря;
высокое кровяное давление;
не леченный диабет (тип 1 и тип 2);
беременность;
задержка воды;
апноэ сна;
доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) у мужчин.
Некоторые лекарства, такие как диуретики, сердечные гликозиды, демеклоциклин, литий, метоксифлуран, фенитоин, пропоксифен и избыток витамина D.
Новое исследование было представлено 30 марта 2019 года на 83-м ежегодном научном собрании Японского общества тиражей. В этом исследовании участвовали 1882 человека, из них в среднем 1295 человек вставали, чтобы мочиться, по крайней мере, один раз за ночь.
Те, кто вставал, чтобы помочиться, по крайней мере, один раз за ночь, имели на 40 % больший шанс гипертонии. Гипертония является фактором риска для многих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, болезни почек и сердечной недостаточности.
В Японии, где проводилось это исследование, крайне необходимо дополнительно подчеркнуть связь между высоким потреблением натрия и высоким кровяным давлением. Среднее потребление соли в Японии составляет около 10 г в день. Это более чем вдвое превышает среднее потребление соли в мире, которое составляет 4 грамма в день.
Чрезмерное потребление соли и высокое кровяное давление являются ключевыми факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сердечной недостаточности. Поэтому есть смысл в сокращении/исключении продуктов с высоким содержанием натрия, поступающих из упакованных и обработанных продуктов.
Предыдущие исследования уже показали эту связь, что диета с высоким содержанием соли связана с более частым мочеиспусканием ночью. Ходить в туалет время от времени в течение ночи вполне нормально, однако, если вы ходите два или более раз, это может свидетельствовать о состоянии вашего здоровья.
Теги: Донбасс, болезни, туалет, ночь, тревога
- "Международное событие" - в Азербайджане торжественно открыли ... туалет, присутствовал посол Японии
- Фатальный просчет Путина
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- Мариупольцы просят у городских властей биотуалеты
- Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро
- Доллар и евро снова подорожали, Курс валют на 2 ноября
- В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО14:45
- В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка14:29
- В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо13:28
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- В Донецке в детсадах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»12:50
- В Донецке произошел провал грунта12:11
- Главарь «ДНР» Пушилин назначил на «высокую должность» главу «Внешторгсервиса»11:48
- В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены10:31
- Оккупанты РФ поплатились за атаки на Донбассе: ВСУ ответным ударом ликвидировали массу боевиков10:12
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе09:51
- В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО14:45
- В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка14:29
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Госстат сообщил об ускорении темпов сокращения населения Украины14:00
- Стало известно, сколько потратил Порошенко на предвыборную агитацию13:53
- В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо13:28
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- В Донецке в детсадах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»12:50
- Зеленский «засветил» свою команду: кто будет у руля в случае его победы12:27
- В Донецке произошел провал грунта12:11
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"