10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям

21.04.2019 10:00

За 12 лет работы семейным терапевтом и тренером по личному успеху я часто бывала поражена тем, что родители говорят и делают некоторые вещи, которые наносят серьезный ущерб их детям.

А поработав с тысячами мужчин и женщин среднего возраста, которые хотят большего от своей жизни, я выяснила: то, что их родители говорили и делали много лет назад, существенно повлияло на их самооценку и способность устраивать свою жизнь.

Очевидно, что травмированные родители намеренно или неосознанно травмируют своих детей.

Главный вывод моей недавней работы со взрослыми детьми людей, страдающих нарциссизмом, заключается в том, что слова, которые вы обычно произносите, и действия, которые вы предпринимаете как родитель, могут и будут влиять на мысли и чувства вашего ребенка, возможно, на протяжении всей жизни.

Очень важно быть предельно внимательными в этой области. Например, если в детстве вы испытали травмы, нужно обратиться за терапевтической помощью, чтобы научиться лучше управлять собой, своими эмоциями, тревогами, сомнениями, страхами и «недостатком энергии», потому что все это будет воздействовать на ваших детей. Другими словами, изо всех сил старайтесь быть эффективными при исполнении родительских обязанностей. Ваши дети будут делать то, что вы делаете, а не то, что вы говорите, и они получат ужасно болезненные уроки, которые вы не хотели бы им преподать, если вы не будете проявлять бдительность в отношении того, как вы себя ведете и общаетесь.

Надеюсь, вы проявите благосклонность к своим детям и не станете ранить их теми же травмами и багажом, которым вас нагрузили собственные родители.

Я тоже мама, с моими собственными детскими ранами и переживаниями, и я, конечно, совершила немало ошибок и оплошностей. Поэтому я не осуждаю никого — я сама ошибалась много раз.

Вот 10 вещей, которые, как я считаю, родители НИКОГДА не должны говорить или делать, если они хотят, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, уравновешенными, уверенными в себе, самодостаточными.

Никогда не говорите:

«Твоя идея (или ты) глупая»

Если вы хотите научить своих детей думать самостоятельно, вы никогда не должны утверждать, что их идеи «глупы», или что сами они недостаточно умны и не способны думать самостоятельно. Вместо этого вам нужно помочь им выстроить доверие к себе, возможности и способности к принятию решений, чтобы они могли эффективно работать с новыми идеями и направлять их в правильное русло.

«Ты не понимаешь, о чем говоришь»

Опять же, хорошее воспитание не означает, что вам всегда нужно доказывать свою правоту. На самом деле это плохое воспитание. Здоровое воспитание направлено на то, чтобы помочь детям решать их жизненные проблемы уверенно и самостоятельно. Если вы говорите им, что они не знают, о чем говорят, они станут тихими, не будут выражать свои мысли и мнения. Они начнут видеть в вас человека, с которым не стоит делиться своими внутренними сомнениями и мыслями. Не унижайте их за выражение идей, которые могут быть еще не полностью сформированы или конкретизированы.

«Ты не должен/не должна чувствовать это» Я помню, как много лет назад мой сосед кричал своему маленькому сыну: «Сегодня ты пойдешь в церковь, и тебе это понравится!» Это не здоровое воспитание, как ни крути. Конечно, вы можете хотеть привить ребенку веру в ценность посещения церкви, синагоги или мечети (или любую другую традицию), но вы не имеете права говорить, как ему следует относиться к этому. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то сказал, что «вам нужно радоваться» тому, что делает вас несчастным? Когда родители настаивают на том, чтобы их дети чувствовали определенные вещи или думали определенным образом, это приводит только к одному: дети начинают думать, что плохо быть тем, кто они есть на самом деле. И они чувствуют, что не могут быть полностью откровенными с вами или раскрывать свои истинные эмоции. И в конце концов они перестанут говорить правду и перестанут чувствовать, что в этом мире безопасно быть тем, кто ты есть. А этого вам точно не нужно, особенно в подростковые годы, когда вокруг них так много опасностей, и вам бы хотелось, чтобы они свободно обсуждали пугающие их вещи. «Ты никогда не сможешь этого сделать» Будем честными: вы не представляете, чего ваш ребенок способен достичь в будущем, даже если вы думаете, что знаете. Я видела, как люди делали в своей жизни поразительные и потрясающие вещи, хотя их родители и окружающие говорили, что это невозможно. Высказывание «ты никогда не сможешь этого сделать» выбивает у них почву из под ног. К сожалению, когда родители ведут себя таким образом, они убивают удивительные возможности будущего взлета и процветания детей. Не надо говорить, что они чего-то не смогут — в окружающем мире и так найдутся люди, которые будут это говорить. Пусть они сами найдут цель, которую хотят достичь, и попробуют понять, на что способны. «Ты слишком молод(а), чтобы знать, чего хочешь» По моей терапевтической работе я знаю, что мы, люди, узнаем и постигаем вещи точно и глубоко в очень раннем возрасте. Мы знаем, что мы чувствуем и чего хотим. Поэтому, когда вы говорите своему ребенку, что он не знает, чего хочет, вы подрываете его веру в себя, и он начинает сомневаться в себе на каждом шагу. Как родитель, дающий силы, вы должны научить их с самого раннего возраста гордиться тем, что они чувствуют и думают, а также уважать и работать с этим. Затем, когда они станут достаточно взрослыми, чтобы уйти из дома, они гораздо лучше смогут выбирать положительные и продуктивные направления, отношения, карьерные возможности и другие важные события и впечатления, которые будут полезны в их жизни, не нуждаясь в ваших или чужих советах на каждом шагу. «Я тебя ненавижу» Каждый из нас иногда теряет самообладание и «слетает с катушек». Мы люди. Но мы всегда должны избегать слова «ненависть». Говоря ребенку, что вы его ненавидите, вы подавляете его чувство собственного достоинства, а это очень страшно для маленького ребенка и болезненно для более старшего. Когда родитель отвергает ребенка, ему становится смертельно страшно, потому что его охватывает первобытный страх, который есть в каждом — быть брошенным. Если вы слишком разозлились и не контролируете себя настолько, что хотите сказать что-то полное ненависти, вам нужно взять тайм-аут и выйти из комнаты и из ситуации, пока вы не возьмете себя в руки и не сможете говорить спокойнее, сочувственно, нежно и с уважением. Вы взрослый человек — ведите себя соответственно. «Почему ты не похож(а) на своего брата/сестру?» Если у вас есть братья и сестры, вы точно знаете, каково это, когда вас сравнивают с ними. Это плохо в любом случае. Если вы выходите победителем в сравнении, то чувствуете себя виноватыми за то, что более успешны, красивы, талантливы, умны и т.д. Если проигрываете, то ощущаете себя ничтожным — и это заставляет вас сердиться, обижаться, болеть и чувствовать себя нелюбимым и недооцененным. Каждый ребенок — отдельная душа и отдельная сущность. Не сравнивайте их с целью вызвать желаемое поведение. Это создает конфликт и напряженность и часто настраивает детей друг против друга, что может сохраниться на очень долгое время. «Ты не имеешь права говорить (или думать) об этом» Свобода слова — это право, которое мы отстаиваем в цивилизованном обществе. Каждый человек имеет право думать и делиться тем, во что он или она верит, даже если вам не нравится это слышать. Ваш ребенок имеет право думать и чувствовать так, как он это делает. Но это еще и вопрос уважения, сострадания, заботы, сопереживания и т.д. Если вы чувствуете, что ваши дети не уважают вас, поднимите этот вопрос. Объясните им, почему их поведение демонстрирует отсутствие уважения, и четко сформулируйте то, чего вы хотите и заслуживаете. Четко определите, какими вы хотите видеть межличностные взаимоотношения с ребенком. «Не могу дождаться, когда ты уйдешь» Я слышу это очень часто от родителей, которые считают, что их дети и подростки несносны и чрезвычайно «трудны». Родители не знают, как справиться с вызовами, которые им бросает ребенок, поэтому они злятся, чувствуют разочарование и бессилие. Они хотят, чтобы эта боль закончилась. Поэтому они говорят ребенку: «Не могу дождаться, когда ты уйдешь». Подумайте о том, как это воспринимается и ощущается с точки зрения ребенка или подростка. Это калечит их, потому что они просто делают все возможное каждый день, чтобы ориентироваться в своих очень сложных и вызывающих тревогу проблемах в сегодняшнем напряженном мире. Когда их собственный родитель демонстрирует, что сыт ими по горло, поднимает руки и говорит «с меня хватит», это страшно и очень грустно для ребенка. Даже если вы считаете, что ваш ребенок «трудный» и заслуживает такого комментария, не произносите его. Вы родитель, и вам нужно продемонстрировать, что вы можете эффективно справляться с тем, что жизнь преподносит вам и вашей семье. «Тебе должно быть стыдно за себя» Как говорит Брен Браун в своей работе об уязвимости и стыде, стыд — это «негласная эпидемия, секрет многих форм ошибочного поведения». Она утверждает, что «стыд — это очень болезненное чувство, что мы недостойны любви и сопричастности. Это самая примитивная человеческая эмоция, которую мы все чувствуем и о которой никто не хочет говорить. Если оставить его на произвол судьбы, стыд может разрушить жизнь». Есть достаточно много других способов сообщить, что вашему ребенку нужно пересмотреть свое поведение. Стыдить — неправильный выбор. Объясните, что это поведение повредило кому-либо, что оно не соответствовало ситуации, показывало безответственность — или укажите на другую ценность, которая заставит ребенка быть внимательнее. Но не стыдите его. Источник : https://mirkrasoty.life



