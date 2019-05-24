Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт

24.05.2019 13:46

В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем кредиты под 8-10% в долларах, а будем брать под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство, и программа МВФ нам критически важны. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет банкир, финансовый эксперт Тимофей Милованов.

Он отмечает, если не будет этого – взлетит гривна, придется увольнять людей, будет закрываться бизнес. Люди будут недовольны. Для того, чтобы успокоить людей, придется делать посадки старой власти. Это понравится обществу, но посадки не изменят экономику. Инвестиций, новых технологий, и рабочих мест больше не станет. Через некоторое время, люди направят свою злость против новых президента, правительства и Верховной Рады. Будет хаос.

По словам эксперта, это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два. Возможностей быстро запустить экономику нет. Поэтому важно удержать макроэкономическую стабильность, чтобы уменьшить вероятность такого сценария. Людям нужно, в конце концов, перестать уже слушать ФБ-экспертов по экономике. Лучше посмотрите открытый разговор с Юрием Городниченко вчера в Лаврской галереи.