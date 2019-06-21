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Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева, которое растет вдали от дороги и моется дождями.
Намного больше проблем может возникнуть из-за тотального мытья, чем из-за тотального немытья, написал эксперт на своей странице в Instagram, передает УНИАН.
По его словам, стоит мыть ягоды, растущие на дерева возле дороги, и ягоды, которые выросли на дереве, обработанном удобрениями.
"Если это дерево растет возле автомобильной дороги, если по этой улице в деревне носятся все время автомобили, и пыль лежит на этом дереве, а так бывает сплошь и рядом, то я хочу, чтобы вы это помыли. Если регулярно используются удобрения, которыми все это побрызгали, я конечно, категорически за то, чтобы это мылось. Но если это растущее вдали от цивилизации дерево, которое моется дождями, то ничего страшного в конце концов не будет", — отметил педиатр.
Теги: Донбасс, ягоды, мытье, Евгений Комаровский
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