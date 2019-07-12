Все рубрики раздела
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?
Смерть является единственным опытом, который в конечном итоге постигается абсолютно всеми людьми на Земле. Это обстоятельство порождает совершенно особое отношение и интерес к феномену окончания жизни, отмечают ученые во всем мире.
Совсем недавно датские ученые провели ряд исследований и выяснили, что же на самом деле видят люди перед смертью, пишет Hyser.
Так, исследователи вникали в тайны предсмертных видений или около смертного опыта, как еще называют этот феномен (Near-Death Experience - NDE в английском сокращении). Они обнаружили, что с ним так или иначе сталкивались 10 % людей — в основном из числа тех, которым грозила либо смерть либо смертельная опасность. Они заявили, что поняли природу феномена: в подавляющем большинстве случаев предсмертные видения были связан с нарушениями фазы так называемого быстрого сна, которую сопровождают быстрые движения глаз.
Исследователи наблюдали за более чем тысяча, добровольцами из 35 разных стран. Об NDE сообщили 289 опрошенных. Последующий — более углубленный — анализ их "показаний" продемонстрировал: 106 можно доверять полностью.
Отмечается, что "ожившие" после клинической смерти рассказывали о тоннеле, по которому они неслись, о всей жизни, промелькнувшей перед глазами, о встречах с умершими родственниками, ангелами и другими странными созданиями. Кто-то уверял, что выходил из своего тела и, воспарив, наблюдал за ним со стороны, чаще всего сверху.
По словам авторов работы, их респонденты, описывая свои предсмертные ощущения, были преимущественно однотипными в ответах. Также по мнению ученых, видения перед смертью обусловлены сильнейшим психологическим напряжением и аномальной электрической активностью мозга, который «пытается выжить».
Почти три четверти переживших NDE, назвали свои ощущения неприятными. Более половины (55%) считали , что все то сверхъестественное, о чем они рассказывали, происходило на самом деле и несло угрозу их жизни, 45% понимали, что смотрят какое-то кино, не способное навредить.
Теги: Донбасс, люди, смерть
- В Красноармейске подорожает вывоз мусора
- В Украине насчитали четырех гривневых миллиардеров
- Едут и теряют сознание: Кто и почему экономит на пассажирах Мариуполя. ВИДЕО
- Премьер подбил итоги Совета регионов: нужно пользоваться преимуществами дружбы с Россией
- США подготовили для России страшные санкции
- Рухнула финансовая пирамида МММ. Мавроди опять "в шоколаде"
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
- Двух рыбаков нашли мертвыми между Седово и Новоазовском13:45
- Это не просто так: Губернатор пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь13:04
- Стало известно, почему Зеленский согласен оставить в ОРДЛО русский язык12:30
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Друг боевиков "ДНР" Меньшов поплакался на пропагандистском телемосте: "Я так люблю Киев, а меня туда не пускают"22:10
- Путин собрал Совбез, где обсудил телефонный разговор с Зеленским21:48
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- В полиции подсчитали, сколько проституток работают в разных областях Украины20:58
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- Луценко вызвали на допрос, появилось срочное заявление: что известно на данный момент19:01
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией