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Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака
Хотите прославиться? Если вы родились под знаком Водолея, то вам повезло: под этим зодиакальным созвездием рождается больше всего знаменитостей.
Исследование, опубликованное в Journal of Social Sciences, обнаружило, что большинство известных людей родились в январе и феврале. Причём эта закономерность сохранилась и при увеличении выборки. Первоначальная выборка составляла всего 100 человек, но затем её дважды увеличивали, пишет from-ua.
Вот аннотация к исследованию:
«Чтобы выявить знак Зодиака, под которым рождается больше всего знаменитостей, была сформирована выборка из 100 знаменитостей в разных сферах. Выборка включала в себя политиков, натуралистов, социологов, авторов литературных произведений, социальных работников, гуманитарных работников, бизнесменов, спортсменов, певцов и певиц, актёров и актрис и т. д. и т. п. из прошлого и настоящего времени. Знаки Зодиака знаменитостей определялись по датам рождения.
При анализе данных знаки Зодиака и количество знаменитостей были представлены как независимая переменная x и зависимая переменная y соответственно. Для академических интересов учащихся 9-х классов (на момент проведения исследования), соавторов данной статьи, а также потенциальных наглядных иллюстраций в школьных учебниках математики были созданы графики рассеяния и диаграммы, определены линия наилучшего соответствия и уравнение линии, рассчитаны вероятности принадлежности знаменитостей к каждому из знаков Зодиака и определены корреляционные коэффициенты между переменными.
Было установлено, что знак Зодиака Водолей соответствует наибольшему количеству знаменитостей в выборке и что между двумя переменными существует умеренная корреляция. Размер выборки был увеличен до 200, затем до 300 путём включения ещё 100 знаменитостей, чтобы проверить, сохранится ли тенденция.
Во всех трёх случаях Водолей оказался знаком, под которым рождается большинство знаменитостей».
Как видите, рассматривались самые разные знаменитости и результат получился довольно любопытный. Понятно, что подобных исследований по датам рождения было много. По иронии судьбы, рождённые в январе также часто становятся руководителями и докторами.
А если присмотреться к Водолею (под этим знаком рождаются большинство январских и февральских детей), то мы увидим некоторые характеристики, которые могут объяснить результаты исследований. Ведь Водолеи очень независимы, прогрессивны и бескомпромиссны. Они любят интеллектуальные беседы, ведут себя слегка отстранённо и отлично решают проблемы.
Но если вам не повезло родиться Водолеем, вы всё равно сможете добиться успеха в любой сфере жизни, если будете трудиться не покладая рук. Как известно, что посеешь — то и пожнёшь. Не стоит списывать жизненные неудачи на месяц рождения.
Теги: , знаки Зодиака, Слава
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