Все рубрики раздела
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех12:59
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Вернуть Крым или аннексировать Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады08:53
Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
Жизнь и судьба человека напрямую зависит от его везения по жизни. Немногие знают, что существуют законы удачи, которые влияют на жизненный успех человека, пишет from-ua.
Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
1. Подарки судьбы. Часто можно встретить людей, которые жалуются на судьбу и говорят будто бы у них ничего не получается. А все ведь элементарно - они просто не умеют принимать знаки Вселенной и упускают из виду удачные обстоятельства.
2. Заслуженная награда. Себя нужно любить. Успешные люди подмечают все свои победы, достигнутые даже минимальными усилиями, и заслуженно вознаграждают себя за проделанную работу. В то время как неудачники ругают за каждую промашку. Возьмите на вооружение народную мудрость, которая гласит: сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
3. Сильные стороны. У каждого человека есть сильные стороны. Кто-то берет смекалкой, кто-то - обаянием, а кто-то - хитростью. Вместо того, чтобы ломиться в закрытую дверь, посмотрите, нет ли запасных ходов. Успех - это поиск самого легкого пути.
4. Чувствовать момент. Не лучшая перспектива - рваться в бой и перетягивать канат, когда есть время для того, чтобы выбрать подходящий случай. Счастливые люди умеют чувствовать подходящий для активных действий момент.
5. Выход за рамки. Стереотипы, по которым живет общество, диктуют свои правила. Вместо того, чтобы доверять слухам и непроверенной информации, пробуйте сами. Если вы захотите, то все ограничения рухнут. Только вы вершите свою судьбу.
6. Повышенная самооценка. Неудачники, как правило, - неуверенные в себе люди. На фоне счастливчиков их выделяет сдержанность и робость. Успешный человек не боится прослыть невеждой, лентяем или хамом, говоря: "Ну и что? С кем не бывает?". В любом случае выигрывает тот, кто не пасует перед трудностями и не боится учиться на ошибках.
Теги: Донбасс, успех, удача
- В парламент Украины могут пройти 7 политических партий, - опрос
- Как узбек ввёз в Украину необычный, но разрешённый наркотик
- Выборы в Донецке обойдутся в девятнадцать миллионов
- ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ!
- Почему Порошенко ни в коем случае не допустит досрочных парламентских выборов
- Депутаты Крыма проголосовали "за" референдум и отставку правительства
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса 09:08
- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал07:30
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- В «ДНР» усилят меры комендантского часа20:43
- Пополнение в "бригаде 200-х": Кемел из Стаханова поплатился за предательство Украины20:17
- «И нигде не пишут»: в соцсети сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой19:44
- ООН снабдила "маршрут мира" под Станицей Луганской необычной техникой: пенсионеры в восторге19:30
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех12:59
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Минздрав сделал срочное заявление, которое коснется миллионов детей Украины. ВИДЕО09:11
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса 09:08
- 17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы08:48
- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Гороскоп на 17 августа: Козерогам нужно контролировать эмоции, а Рыбы будут нарываться на скандал08:11
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех12:59
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Вернуть Крым или аннексировать Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады08:53
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса
- У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят