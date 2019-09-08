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"Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги

08.09.2019 08:36
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"Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги

СМИ продолжают выяснять детали жизни известной болгарской прорицательницы Ванги.
По словам журналистов, на смертном одре ясновидящая просила людей жить в мире, говоря в том числе о Косово, Луганске и Донецке, пишет from-ua.
"Она говорила: "На Земле будет мир 1000 лет, когда восьмой подпишет. И потом наступит мир на 1000 лет". И теперь мы ждем: кто это - восьмой человек?" - сказала невестка Ванги Здравка Янева.
Кем является таинственный "восьмой" - никто не знает. При этом НТВ-ники отмечают, что это не действующий президент Украины Владимир Зеленский, так как он только шестой по счету лидер страны.
Журналисты подчеркивают, что многие пророчества Ванги только предстоит расшифровать в будущем, но многие из них сбываются прямо на глаза. К примеру, судьбу Крыма провидица предсказывала пока полуостров еще находился в составе Украины.
""И это кусок уходит на другой берег". И мы спросили: "Какой это кусок? Где находится?". Она не говорила точно, какой это кусок. И мы не знали, что думать. Спросили ее: "Этот кусок вернется снова к России или нет?". Она сказала: „Пройдет много времени, погибнут много людей, прольется много крови, и этот кусок вернется снова на свое место. Но очень трудно, трудно"", - цитирует Вангу Янева.
При этом, по ее словам, на этот счет Ванга также отмечала: "И многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке".



Теги: Донбасс, мир, Ванга, предсказание
 
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