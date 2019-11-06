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Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае
Цветы дарят по разным поводам. Букеты, композиции или живые растения - цветочные магазины создают подарки на любой вкус. Однако, иногда цветы могут оказаться неуместными, вызвать непонимание или даже обиду, если человек, которому преподносят такой подарок, суеверен.
Приметы о цветах
В нашей стране в букете должно быть нечетное чисто цветков, четное - символизирует траур. Так сложилось, что оптимальным количеством цветков в букете считается 3, 5 или 7.
Ряд цветов условно считаются мужскими. Это гвоздики (к тому же здесь есть похоронные ассоциации), каллы, орхидеи, лилии, гладиолусы и дельфиниумы.
Есть примета, согласно которой, срезанные цветы - источник мертвой энергии. А вот цветы в горшках излучают жизнь. За растение в горшке принято было отдавать монетку - так оно будет расти и приносить добро человеку.
Согласно народной примете, чем больше цветов получает человек, тем больше в его жизни будет приятных сюрпризов.
Получив в подарок благородные розы, стоит поставить вазу с ними в спальню, чтобы любимый мужчина был верен всегда.
Дарить белые каллы - плохая примета. У многих они ассоциируются с похоронами. Но если все же кто-то презентовал букет из калл, то ставить их лучше подальше от подоконника и балкона, иначе нежданно нагрянет печаль.
Нельзя женщинам преподносить желтые цветы, так как они предвещают скорую разлуку согласно приметам.
Белый букет - хорошая примета, сулящая женщине чистые отношения без обмана. Подаривший его мужчина, скорее всего, сделает предложение руки и сердца своей даме.
Красные розы или другие цветы красного цвета предвещают страстные отношения. Значит, даритель довольно эмоционален и имеет серьезные планы на совместное будущее.
Ни при каких обстоятельствах нельзя дарить женщине композицию из сухих растений. Согласно приметам сухие растения привлекают в дом неприятности, отпугивают радость и удачу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цветы, подарок, приметы, суеверие
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