Три вопроса о банковском законе

19.05.2020 17:00

13 мая Верховная Рада приняла закон о регулировании банковской деятельности, более известный как «антиколомойський» закон. Поскольку Рада рассматривала его по сокращенной процедуре, в финальной таблице была всего 241 правка из более 16 тысяч поданных ко второму чтению. Почему принятие закона было срочным и таким важным, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

При чем тут Коломойский?

За последние шесть лет Национальный банк Украины (НБУ) вывел из рынка более 100 неплатежеспособных банков. Теперь бывшие владельцы через суды хотят их воскресить, заставив государство выплатить многомиллиардные компенсации. Один из самых громких таких процессов касается ПриватБанка. Перед национализацией в декабре 2016 года банк был в критическом состоянии. По данным Нацбанка, из него было выведено почти 5 миллиардов долларов. Банк был признан банкротом, когда НБУ обнаружил огромный портфель кредитов, выданных компаниям Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров. Чтобы спасти банк, после национализации государство вложило в него более 155 млрд гривен.

Сейчас бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский доказывает в суде, что национализация была незаконной, требует денежной компенсации и возвращение финучреждения в его собственность.

Именно из-за громкой судебной войны вокруг ПриватБанка принятый закон получил неформальное название «антиколомойский». Ведь он предусматривает: даже если суд признает национализацию незаконной, владельцы могут отсудить только денежную компенсацию. Банк в любом случае остается в собственности государства.

Что нового в законе?

Собственно, запрет возвращения национализированного банка бывшим владельцам – это ключевой предохранитель закона. Он касается всех банков, которые обанкротились и были выведены в результате очистки банковской системы с 2014 года.

«Закон позволяет решить некоторые ситуации, которые накапливались годами без очевидного пути решения, кроме законодательного. Это, в частности вопросы банков-зомби. Второе – это усовершенствование возможных инструментов для выведения неплатежеспособных банков из рынка. Некоторые способы вывода из рынка, которые писались по теории еще в 2012 году без наличия практического опыта, были по факту не возможными к имплементации. После принятия закона, эта проблема решится», – объясняет глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

В Нацбанке отмечают, что в большинстве цивилизованных стран мира нет опции «реанимации обанкротившегося банка». Ведь так называемые «зомби-банки» создают риски для вкладчиков.

Оппозиция критикует закон из-за усиления полномочий НБУ в судебных спорах. В то же время регулятор уверяет, что владелец банка не будет беззащитным перед государством.

«Новый закон предоставляет владельцам банка право получить компенсацию убытков. Для этого нужно сначала доказать незаконность решения НБУ. После этого доказать наличие убытков. Такой механизм – это баланс между интересами государства и собственников банков. Если владелец так уверен, что его имущество у него забрали с нарушением, то ему нечего бояться. Аудитор подтвердит, что в банке действительно был капитал, и ему выплатят компенсацию», – объясняют в пресс-службе Нацбанка.

Размер компенсации бывшим акционерам определяется международной аудиторской компанией и зависит от стоимости акций банка при национализации.

Получит ли Украина кредит МВФ?

Принятие закона о банках было одним из условий сотрудничества Украины с МВФ. Вместе с запуском рынка земли он приблизил страну к подписанию новой программы поддержки StandBy. Это в день голосования отметил Президент Владимир Зеленский.

«Это решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки – это миллиарды долларов США», – подчеркнул глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая. Экономисты объясняют, что из-за коронавируса украинская экономика понесла непрогнозируемые убытки. Поэтому кредит от МВФ поможет закрыть дефицит бюджета, укрепить гривну и привлечь новых инвесторов.

«Украина выполнила условия МВФ. В результате, в ближайшее время будет подписан Меморандум и Украина получит первый транш по программе StandBy. Плюс, подписание соглашения с МВФ откроет доступ к финансированию от ЕС и Всемирного Банка, где мы можем получить 3 транша по 600 млн евро каждый», – отмечает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Кроме того, эксперты отмечают, что сотрудничество с МВФ – это не только деньги, но и репутация страны как надежного партнера.

«Программа с МВФ – первый сигнал инвесторам, что страна не уклоняется от реформ и рассчитывает на приток инвестиций. Продолжение реформ в таком случае повышает и рейтинг, в свою очередь снижает стоимость заимствований для страны», – подчеркивает руководитель по вопросам продаж финансовых инструментов Райффайзен Банк Аваль ЭмалБахтари.

В целом банковский закон имеет два основных преимущества: как гарантия стабильности банковской системы и как основа для получения международной помощи. Собственно, уже сам факт его принятия является маленькой победой парламентаризма.