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Все о весовом контроле на украинских дорогах
В конце июня сеть всколыхнуло видео, где Президент Владимир Зеленский ругает дальнобойщиков. Сначала ролик появился в Viber-чате, где водители обсуждали, как обойти габаритный контроль. Президент возмутился и даже назвал нарушителей «засранцами». Несмотря на шутливый тон видео, его тема очень серьезная, как и предупреждение Президента об усилении весового контроля. Так чего ждать дальнобойщикам, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.
Перегруз разрушает дороги
По данным министерства инфраструктуры, 40% всех грузовиков нарушают габаритно-весовые ограничения. Таким образом они не только разрушают дороги, но и становятся причиной ДТП. Например, длина тормозного пути перегруженной фуры увеличивается на 10%.
При этом водители фур, которые пренебрегают правилами, часто избегают ответственности. Ведь стационарных весовых комплексов очень мало, а мобильные группы Укртрансбезопасности просто не успевают за нарушителями. Например, въездов в Киев более 70, а стационарных весов только 5. Поэтому инспекторы ездят между постами и проверяют водителей на передвижных комплексах – и в случае необходимости отправляют на стационарный пост. Кроме того, из-за несовершенного законодательства даже в случае остановки перегруженного автомобиля его нельзя задержать, после наложения штрафа он продолжает движение и разрушает дороги.
Ситуация осложняется тем, что в этом году стартовала программа «Большое строительство». На ремонт и строительство дорог выделили рекордные 100 млрд грн. Но если не решить проблему перегрузов, то все будет бесполезно.
«Если оставить все как есть – результаты «Большого строительства» будут разрушены за один-два сезона», – констатирует глава Укравтодора Александр Кубраков.
Поэтому уже этим летом водители должны быть готовы к усилению весового контроля на трассах.
Усиление контроля
С июля на украинских дорогах действует круглосуточный весовой контроль. Теперь останавливать водителей на габаритно-весовую проверку могут не только инспекторы Укртрансбезопасности, но и Нацполиция и СБУ. Такое поручение дал Президент Владимир Зеленский.
«Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины сделать все мероприятия предотвращения нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования», – обратился Зеленский к главе МВД.
К контролю также планируют привлекать местные органы власти. Особое внимание к популярным маршрутам дальнобойщиков по дорогам Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
«Наша цель – осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов работать на дорогах Украины», – отмечает министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Такие комплексы фиксируют два нарушения – избыточный вес и неправильное распределения груза по осям, что приводит к глубоким колеям на трассах и уничтожению дорог. Как утверждают инспекторы, веса стандартизованы, сертифицированы и ошибаться не могут.
Штрафы за перегруз варьируются от 8,5 до 34 тысяч гривен и оформляются на физическое или юридическое лицо владельца грузовика.
Будущее за автоматическим взвешиванием
Вместе с увеличением количества стационарных постов, в Укравтодоре убеждены, что будущее за автоматическим взвешиванием. Система габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (Взвешивание в движении) годами успешно работает в Европе и США. Она не только взвешивает и фиксирует габариты, но и может определить нагрузку на конкретные оси. Эксперты говорят, что даже если грузовик будет ехать 130 км/ч, система сможет определить нагрузку на конкретную ось с погрешностью до 2%. Камеры фиксируют номера авто и автоматически посылают данные на сервер, далее их обрабатывает инспектор и накладывает штраф.
Пока в Украине работает только шесть таких комплексов под Киевом, продолжаются тендерные закупки еще 23. Всего до конца года планируется запустить 54 автоматические системы.
С проблемой перегруза также должно помочь новое законодательство. Уже сейчас профильный комитет Верховной Рады рассматривает законопроект о работе Укртрансбезопасности. Документ предусматривает возможность органам местной власти самостоятельно устанавливать автоматические комплексы, осуществлять контроль без участия инспекторов Укртрансбезопасности, а также направлять часть штрафов в местные бюджеты.
В Укравтодоре надеются, что усиление весового контроля повлияет на поведение дальнобойщиков и они будут тщательнее следить за своим грузом и тем, какой вред могут нанести новым дорогам.
Теги: вес, дорога, Укравтодор, контроль
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