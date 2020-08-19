Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги

19.08.2020 16:00

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня. Соглашения о перемирии достигли участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые подробно определили меры контроля над режимом тишины. Запрещено не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать дроны. Чем еще примечательно новое перемирие и какие дальнейшие шаги к окончанию войны, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Особенности перемирия

За шесть лет войны на Донбассе было объявлено более 20 различных перемирий «хлебное», «школьное», «рождественское» и многие другие. Обычно они длились не более нескольких часов. Действующее перемирие стороны называют особенным. Ведь оно продолжается более трех недель и имеет достаточно четкие ограничения.

В первую очередь новые договоренности между Украиной, Россией и ОБСЕ предусматривают полный запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использования дронов, применение огня, в том числе снайперского. Кроме того, едва ли не впервые предусмотрены дисциплинарные меры за нарушение «тишины». Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников объясняет: «В случае нарушения режима сторона, с чьей стороны это произошло, обязуется провести соответствующее расследование и привлечение со своей стороны к ответственности лица, нарушившего этот режим».

В то же время Украина оставляет за собой право на ответный огонь в случаях нарушения боевиками перемирия.

«На сегодняшний день существует международное право, конвенции, которые четко дают право украинской стороне в случае нарушения режима тишины огонь в ответ. Некоторые мои коллеги ссылаются на статью 51 устава ООН, которая говорит о праве на самооборону. Я бы хотел добавить также, что существует Гаагская конвенция 1907 года о законах и обычаях ведения войны, которая достаточно четко говорит, что в случае, если одна сторона нарушила перемирие, другая сторона имеет право на возобновление военных действий. Поэтому наши военные это знают», – подчеркивает Резников.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) сообщают, данные по соблюдению перемирия каждый день мониторят через программно-аппаратный комплекс СОТА. Свои ежедневные отчеты публикуют наблюдатели ОБСЕ. Кроме того, впервые для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня привлекаются украинские военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях ООН.

Соблюдение режима тишины

По данным Главного ситуационного центра при СНБО, режим прекращения огня на Донбассе в целом выдерживается. Главное, что с 27 июля нет погибших и раненых от вражеского огня.

Несмотря на то, что штаб операции объединенных сил (ООС) отчитывается об одиночных выстрелах, они не считаются нарушением перемирия. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак призывает отличать одиночные неприцельные выстрелы от обстрелов позиций.

«У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов. А здесь все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах. Ранее мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать», – отмечает Хомчак.

Соблюдение режима тишины на Донбассе проверил и лично Президент Владимир Зеленский. За два дня рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области глава государства проехал более 100 км линии разграничения и посетил ряд позиций украинских военных на передовой.

«Мы молимся Богу и благодарны нашим военным. Самое главное, что мы хотим, – выдержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам – мы все делаем, очень много всего делаем как в Украине, так и на встречах в Минском формате и в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы», – сказал Зеленский.

По словам главы государства, следующий шаг к завершению войны – это встреча лидеров «Нормандского формата» в Берлине, где будут зафиксированы успехи перемирия. Сейчас точная дата встречи неизвестна, но, вероятно, она состоится уже осенью.

Ситуация на Донбассе все еще очень хрупкая. Однако даже несколько недель тишины на фронте – это возможность сохранить жизнь и приблизить конец войны.