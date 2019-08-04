Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» продолжают стрелять в районе н.п. Золотое-5

04.08.2019 08:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ЛНР» продолжают стрелять в районе н.п. Золотое-5

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области не смотря на объявленное перемирие, стреляют в районе населенных пунктов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Находясь в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 1 выстрел из стрелкового оружия (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от него)».



Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, ЛНР, боевики, обстрелы, Золотое
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх