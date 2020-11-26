Все рубрики раздела
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки
На аграрную отрасль приходится около 40% выручки от украинского экспорта. Однако большие прибыли преимущественно получают мощные агрохолдинги, которые сбывают зерно и масло. Зато мелкие фермеры, которые занимаются животноводством или выращивают овощи, не могут пробиться на большие рынки и нуждаются в государственной поддержке. В начале ноября Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет господдержку сельхозпроизводителей и создает Государственный аграрный реестр. Подробнее об изменениях узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Широкая поддержка по прозрачным правилам
За законопроект №3295, который инициировали депутаты «Слуги народа» Степан Чернявский и Артем Черноморов, проголосовал 281 народный избранник. Важным достижением документа, по мнению экспертов, является то, что он расширяет круг фермеров, которые могут получить финансовую помощь от государства.
Согласно проекту, на дотации теперь также могут претендовать фермеры, которые занимаются разведением коз. Также государственную поддержку могут получать те аграрии, которые разводят рептилий, насекомых, улиток, рыб, лягушек, выращивают водоросли, грибы, цветы, овощи, плоды и ягоды и прочее. То есть все предприниматели, которые занимаются аквакультурой, органическим производством и используют орошение. Кроме того, законопроект позволяет оказывать финансовую поддержку производителям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Закон провозглашает, что принципами государственной помощи сельскому хозяйству Украины является «прозрачность и публичность, прогнозируемость и последовательность, справедливость и эффективность, целевое направление государственной поддержки». Прозрачность и публичность обеспечивается открытым доступом к соответствующим государственным реестрам. А под справедливостью авторы закона понимают пропорциональное распределение господдержки и ограничение ее максимального размера. По каждому виду деятельности один сельхозпроизводитель может получить сумму, которая не превышает 10 тысяч минимальных зарплат на 1 января соответствующего года. То есть в 2021 году агроподдержка в одни руки (с учетом связанных лиц) не будет превышать 60 млн грн.
Законопроект исключает из закона положения, касающиеся государственного ценового регулирования и определяет функционирование Государственного аграрного реестра.
«Имплементация этого документа обеспечит аграриям упрощенный доступ к программам государственной поддержки и публичность ее распределения с помощью электронной системы – Государственного аграрного реестра. Кроме того, новый закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки, в частности, в сфере животноводства, садоводства, аквакультуры и органического производства. Это будет способствовать увеличению количества фермерских и других мелких хозяйств в структуре аграрного производства, повышению их конкурентоспособности и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты», – убежден министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Государственный аграрный реестр
Согласно принятому законопроекту, Государственный аграрный реестр (ГАР) – это государственная автоматизированная информационная система сбора, учета, накопления, обработки и предоставления информации о с/х производителях и их деятельности. Иными словами, это – интернет-портал, который упростит коммуникацию между агропроизводителями и государством в вопросах финансовых дотаций.
Пилотные проекты по формированию реестра уже были запущены в 53 общинах в разных областях Украины. Чтобы добавить себя в реестр, фермер должен зайти на портал ar.gov.ua и нажать кнопку «Регистрация». Для подтверждения своей личности нужно иметь BankID или цифровую электронную подпись.
Как уверяют в правительстве, уже сейчас фермеры, которые зарегистрировались в ГАР, имеют доступ к Государственному земельному кадастру, Государственному реестру прав на недвижимое имущество, Единомугосреестру юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, а также Единому реестру животных.
С помощью ГАР можно проверить данные о зарегистрированных правах аренды на землю, а также подать заявку на исправление ошибок в Государственном земельном кадастре. Когда Государственный аграрный реестр заработает на полную, то его пользователи смогут прямо подавать заявки на государственную поддержку.
«Каждый будущий получатель сможет со своего рабочего места или в домашних условиях, используя банк и собственный айди, зарегистрироваться и подать документы на любую из программ господдержки, а их пока полтора десятка. Еще больше будет в следующем году», – подтвердил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
Закон о господдержке с/х производителей начнет действовать через полгода после вступления в силу. Сейчас он должен еще пройти несколько юридических процедур, в частности, подпись Президента Владимира Зеленского. Во Всеукраинском аграрном совете считают, что закон будет способствовать сокращению теневой обработки земли и более эффективному распределению государственной поддержки между фермерами.
Теги: Украина, Интернет, фермер, реестр, поддержка
- Глава правительства завел страницу на Facebook
- 1 февраля в Украине закрывают "Однокласники" и "ВКонтакте"
- Виноваты мошенники, нотариусы и украинские законы или Как украинцы могут лишиться прав на недвижимость
- Янукович поручил Азарову опутать украинцев Сетью
- Сегодня Азаров встретится с премьер-министром Вьетнама
- Президент итогово "проутюжил" премьера
- В «ДНР» изменили правила въезда из РФ13:00
- В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России12:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» смогли пройти 2265 человек10:00
- Украина в ТКГ предложила до конца года провести встречу лидеров «нормандской четверки»09:00
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма15:00
- В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ13:00
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ09:00
- Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками08:00
- В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами16:00
- "ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье10:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Аваков выступил за немедленное введение трехнедельного локдауна14:00
- В «ДНР» изменили правила въезда из РФ13:00
- В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России12:00
- В Украине новый антирекорд: за сутки выявили 15331 новый случай COVID-1911:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» смогли пройти 2265 человек10:00
- Украина в ТКГ предложила до конца года провести встречу лидеров «нормандской четверки»09:00
- "Шахтер" второй раз крупно проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)08:00
- "Укрзализныця" запускает дополнительные "новогодние" поезда17:00
- "Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов16:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу
- Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками
- В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами
- В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ
- Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку
- В Славянске официально объявили победителя выборов мэра
- "ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма
- В Украине вступили в силу изменения в ПДД