Чем украинцы кормят мир?

03.03.2021 16:00

Многие годы Украина является одним из лидеров экспорта агропромышленной продукции, гарантируя продовольственную безопасность в мире. Украинские зерновые, бобовые, растительное масло, ягоды, мясо и молочные продукты покупают не только страны ЕС, но и США, Канада, Китай и многие другие государства. И хотя пандемия коронавируса нанесла ущерб многим экспортерам, некоторые позиции даже удалось нарастить. О результатах и перспективах украинского агропродовольственного экспорта узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Самые прибыльные – масло и зерновые

В 2020 году экспорт с/х и продовольственной продукции принес в бюджет 22,2 млрд долларов (45% от общего экспорта из Украины). В пятерку наиболее прибыльных вошли зерновые, семена масличных растений, жиры и масла, остатки и отходы пищевой промышленности, а также мясо и съедобные субпродукты.

По информации Государственной таможенной службы Украины, экспорт подсолнечного масла достиг 5,31 млрд долларов, кукурузы – 4,88 млрд долларов, пшеницы – 3,59 млрд долларов, рапса – 1,01 млрд долларов, ячменя – 877,4 млн долларов, мясопродуктов – 554,9 млн долларов.

Эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 существенно повлияла на глобальную торговлю. В прошлом году Украина сократила экспорт мяса и съедобных субпродуктов на 8%, молочных продуктов – на 23%, яиц – на 13%, овощей – на 9%. Однако экспорт некоторых продуктов, наоборот, вырос. Например, зарубежные продажи украинского меда увеличились на 38%, а кондитерских изделий – на 13%. Также вырос экспорт замороженных фруктов – на 32%, макаронных изделий – на 23%, казеина и его производных – на 12%. Кроме того, в прошлом году Украина установила рекорд по экспорту рыбы и морепродуктов, заработав более 50 млн долларов. Больше всего украинскую рыбу употребляли в Германии, Дании и Японии.

По словам аналитиков, прирост украинского экспорта произошёл в том числе и из-за расширения географии сбыта. За последние 5 лет Госпродпотребслужба открыла для национальных производителей более 90 новых рынков.

«Крайне важная задача, стоящая сегодня перед Госпродпотребслужбой– это содействие увеличению экспорта нашего государства», – отмечает председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. – «Основными приоритетами в этой сфере для нас является поддержка экспорта украинской продукции на новые рынки и консультирование бизнеса и ассоциаций с целью модернизации производства и развития качества».

Борьба за рынок ЕС

Евросоюз является одним из стратегических торговых партнеров Украины. Сегодня 155 пищевых предприятий имеют право экспорта в страны ЕС. Среди них 72 производителя меда, 24 – молочной продукции, 23 – рыбы и рыбных продуктов, также производители курятины, яиц, коллагена и кишечного сырья. Интересно, что аж 22 предпринимателя поставляют в Европу улиток. Благодаря большому спросу их количество выросло более чем в 4 раза за последние 3 года. Однако через карантин сейчас они должны искать другие пути сбыта.

«Среди наших направлений улиткового экспорта такие страны, как Франция, Италия, Португалия. Однако сейчас из-за пандемии европейский рынок перенасыщен предложениями, заведения общественного питания работают с ограничениями, потребительский спрос сократился (все же улитки – не курятина)», – прокомментировал владелец улиточной фермы Валерий Игнатов.

Стоит заметить, что согласно Ассоциации с ЕС, Украина имеет беспошлинные квоты на экспорт 40 продуктов. Только за январь 2021 года мы уже исчерпали годовые квоты на мед, виноградный и яблочный соки. Полностью использована квартальная квота на яйца, яичные продукты и мясо птицы. Экономисты прогнозируют, что остальные квоты, среди которых сахар, мука, обработанные томаты и т.д., украинские предприниматели также исчерпают за первое полугодие.

В этом году Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вместе с Евросоюзом будут пересматривать условия попадания украинской продукции на европейские рынки.

«Если мы полностью отвечаем требованиям ЕС по тем или иным категориям (окружающая среда, безопасность пищевых продуктов), то имеем право на неограниченный доступ к рынку ЕС», – убежден заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Выход на новые рынки

По словам специалистов, чтобы украинская продукция попадала на зарубежные рынки, нужны не только высокое качество и желание производителей, но и системная государственная политика. Каждый продукт должен иметь соответствующий международный сертификат, который со страной-партнером согласовала Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Именно последняя договаривается о правилах выхода украинских предпринимателей на внешние рынки и следит за соблюдением требований стран-импортеров.

Как рассказали в Госпродпотребслужбы, сегодня ведомство работает над расширением сбыта украинских продуктов в 31 государство. Это страны Латинской Америки, Африки, Ближнего и Дальнего Востока, а также ЕС и США. Речь идет об экспорте молока и молочных продуктов, меда, яблок, голубики, черешни, гороха, фасоли, лука, муки, рыбы, мяса и тому подобное.

Собственно, в феврале для украинских молочников был открыт рынок Ливана, а для производителей столовых яиц – рынок Эфиопии. Также в Госпродпотребслужбе ожидают согласования сертификатов для экспорта отечественного молока в Японию и Аргентину.

Экспортная статистика свидетельствует, что Украина является важным игроком на глобальном рынке продовольствия. Однако эксперты считают, что наше государство должно быть экспортером не только сырья, но и продукции с высокой добавленной стоимостью. А это – общий вызов для украинских бизнесменов и государства.