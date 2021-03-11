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Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave

11.03.2021 11:00
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Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave

Если очень быстро нужны денежные средства, все больше и больше граждан обращается к микрокредитованию. Организации выдают небольшие суммы на малые сроки. Обычно это около 10 000 гривен на 30 дней.
Кредиты онлайн востребованы по причине скорости и простоты получения. В среднем, чтобы получить небольшую сумму, люди тратят около 15 минут. Высокий показатель одобрения делает услуги микрофинансовых организаций максимально востребованными среди граждан.

Чем отличается онлайн-сервис кредитования LoviLave

В нашей стране действует свыше 100 сервисов выдачи кредита, но компания LoviLave готова предложить совершенно новый подход.
В LoviLave внедрен чат-бот, который помогает быстро заполнить заявку и получать результаты ее рассмотрения. На сервисе вас встретит робот Воли, помогающий быстро отвечать на вопросы. В итоге, анкета заполняется в форме диалога: робот задает вопрос, а вы на него отвечаете.
Для удобства заявка сокращена, в ней лишь шесть полей. Клиенту требуется указать только номер телефона, ФИО, ИНН и данные паспорта. Копии документов и контактные лица не нужны.
LoviLave — это первый интернет-сервис выдачи кредитов с чат-ботом. На других порталах, на заполнение заявки приходится тратить около 5-10 минут, а затем до получаса ждать принятия решения. Именно благодаря малому количеству полей и подсказкам бота, заявку в LoviLave вы заполните за 1-3 минуты, а решение по ней приходит через 30 секунд. И сразу после подписания договора деньги зачисляются на карточку.

Как можно получить денежные средства в LoviLave

В LoviLave кредиты выдаются всем гражданам Украины в возрасте 21-70 лет. При этом место работы, уровень дохода и наличие активных кредитов в любых других организациях не играют роли. Одобрение кредитов - 95%.
Первый раз на сайте https://lovilave.com.ua/ вы сможете взять до 3000 гривен. Но уже после первого полностью выплаченного займа многие клиенты получают доступ к максимально возможной сумме 10 000 гривен.

  • На калькуляторе необходимо указать сумму и время займа. Вы тут же увидите требуемую сумму для возврата, ее возможно изменить, сдвинув ползунок.
  • Затем отвечайте на вопросы бота, займ оформляется в форме диалога. Как в обычных офлайн точках выдачи, но не потребуется куда-либо ехать.
  • Ваша заявка будет отправлена на рассмотрение, данный процесс занимает около 30 секунд.
  • В случае если кредит одобрен, клиенту требуется прикрепить карту для получения финансов. Перед этим выполняется верификация карточки, по этой причине на ней должны присутствовать какие-то средства, хотя бы 1 гривна.
  • Последний момент — подписание кредитного договора. Его необходимо прочитать, а затем принять условия, отметив галочкой согласие.

Сразу после этого робот Воли переводит требуемую сумму на карту, и деньгами возможно будет пользоваться по собственному усмотрению.

Максимально быстрая оплата кредита

В сервисе LoviLave возможно не только оперативно взять финансовые средства, но и также легко их возвратить. Для возврата предлагается три способа: погашение в своем личном кабинете на сайте, по предложенным реквизитам в кассе банка, а также опция быстрой оплаты.

  • Если желаете возвратить займ через личный кабинет, надо авторизоваться в системе, перейти в кабинет и выплатить требуемую сумму в 2 клика. Вводить реквизиты карточки не нужно, она уже в памяти. Деньги поступят моментально, платить возможно даже вечером или ночью.
  • Когда на карте денег не имеется, вы можете погасить кредит наличными по реквизитам. В своем кабинете скачайте реквизиты и платите в банке. Банк взимает комиссию, кроме всего прочего, такой платеж идет до 3-х дней, это необходимо учитывать.
  • Третий вариант — оплата без авторизации. Достаточно ввести номер телефона, и система покажет состояние кредита, оформленного на этот номер. Вы сразу можете его погасить полностью или частично. Для этой задачи необходимо ввести данные карты, платеж пройдет быстро и без комиссии. Данный вариант позволяет оплачивать собственный кредит, или кредит друга.

В LoviLave имеется удобная опция автоматической пролонгации, которой можно пользоваться бесплатно. Требуется погасить проценты долга, не затрагивая сумму кредита, и договор будет автоматически продлен на стандартных условиях. Данная опция дает возможность избегнуть просрочки, штрафов и ухудшения кредитной истории, которые за ней следуют.

Превосходства сервиса LoviLave

Современный сервис кредитования характеризуется простотой и скоростью оформления заявки. Благодаря выдаче займа в форме диалога с ботом, взять деньги тут можно в 3 раза быстрее, нежели в других подобных сервисах.
В числе достоинств:

  • Лояльность к своим клиентам и очень высокий процент одобрений.
  • Максимальная сумма доступна уже после первого займа (для некоторых клиентов).
  • Удобные методы возврата кредита.
  • Постоянные промокоды на скидки, которые высылаются постоянным клиентам.
  • Бесплатная пролонгация кредита.
  • Возможность реструктуризации (в персональном порядке).

Использовать онлайн-сервис LoviLave безопасно и просто, здесь используются современные протоколы защиты данных, специалисты компании обеспечивают конфиденциальность информации. В наши дни - это максимально быстрый кредит в Украине.



Теги: кредит, реклама, сервис
 
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