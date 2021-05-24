Удастся ли государству перезапустить агрострахование?

24.05.2021 13:00

Ежегодно аграрии теряют немалую часть урожаев из-за холода, засухи, бури, нашествиявредителей и тому подобное. Эти риски сложно предотвратить, однако их можно предвидеть. Во многих странах мира фермеры страхуют свои урожаи от непогоды. Между тем, в Украине агрострахование пока работает плохо. Ситуацию может изменить законопроект №5104, который вводит государственную поддержку страхования аграриев. Подробнее о проекте узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Аграрный Пул уходит в прошлое

В конце апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5104, который меняет правила агрострахования. Прежде всего он отменяет страхование сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой Пул. По мнению авторов документа, Аграрный Пул, который создавался как единое объединение страховщиков, не оправдал своей цели и был малоэффективным.

«Аграрный Пул, который был создан при последней попытке запуска агрострахования с господдержкой, не была прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков», – отметила первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Закон определяет, кто может оказывать и получать страховые услугив сельскохозяйственной сфере с государственной поддержкой. В частности, страховаться могут фермеры, коллективные сельскохозяйственные предприятия и сельскохозяйственные кооперативы.

Страхование продукции и прибыли

Согласно проекту, государство будет возмещать до 60% страховых выплат. В 2021 году на агрострахование заложено 672 млн грн.

«Государственная поддержка агрострахования является эффективным инструментом во многих странах мира. Мы все понимаем, насколько эта поддержка является важной и долгожданной для украинских фермеров, особенно когда говорим о глобальных изменениях климата и предполагаемых погодных условиях, таких, например, как засуха. Уверен, это решение будет способствовать развитию не только агросектора, но и экономики в целом», – убежден экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Согласно проекту, застраховать можно посевы, урожай агрокультур, многолетние насаждения и их урожай, с/х животных, рыбу, водные биоресурсы, семьи пчел с их продуктами, а также доход от реализации первичной агропродукции.

Компенсацию выплачивают в случае гибели посевов, урожая, животных, а также недополучения прибыли от реализации выращенной продукции через «обстоятельства непреодолимой силы». Последними могут быть законодательные изменения, военные действия, кражи, пожары, наводнения, засухи, заморозки, град, землетрясение и другие события, которые объективно влияют на сельское хозяйство, отмечается в законопроекте.

При этом не подлежат страхованию с государственной поддержкой с/х культуры, которые на протяжении трех и более лет давали менее 50% урожая от среднестатистического в районе; многолетние растения, которые не давали урожая за последние пять лет; больные растения, с/х животные, птица, рыба, пчелы, а также те, которые находятся в зоне карантина, и др.

Зарубежный опыт

Агрострахование, в частности с государственной поддержкой, – широко распространенная практика в мире. Наибольшая система страхования аграриев существует в США. По словам экспертов, ежегодно фермеры тратят на страхование около 12 миллиардов долларов. Поля основных аграрных культур – пшеницы, кукурузы, хлопка и сои – застрахованы на 86% площади, другие – на 70% площади. Таким образом, стоимость застрахованного урожая достигает сотен миллиардов долларов. Кроме урожая, аграрии страхуют также собственный доход.

Канада тоже поддерживает своих фермеров с помощью агрострахования. В этой стране посевные площади ключевых с/х культур застрахованы на 65%. Интересно, что здесь есть и нестандартные страховые решения. Страховые выплаты могут рассчитываться по показаниям частных метеостанций, которые измеряют уровень осадков и температуру воздуха непосредственно у полей фермера. Похожие подходы в агростраховании практикуют и страны Евросоюза, где господдержка фермеров очень велика.

В Украине сейчас очень мало аграриев страхуют свое хозяйство. В 2018 году озимая пшеница была застрахована на 11,1% посевных площадей, яровая пшеница– на 3%, подсолнечник – на 0,8%, кукуруза– на 1,3%. Эксперты надеются, что государственная поддержка поможет изменить ситуацию к лучшему.