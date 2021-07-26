Как уберечься от пищевых отравлений летом?

26.07.2021 13:00

Этим летом Украину всколыхнули несколько громких новостей о массовых пищевых отравлениях. В Харькове после посещения суши-бара госпитализировали 85 человек, на Львовщине в ресторане отравились 24 человека, в Виннице празднование выпускного закончилось госпитализацией для 8 детей и 7 взрослых. Все эти случаи в различных заведениях питания объединяет одно – пренебрежение санитарными правилами. Как уберечься и на что обратить внимание, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Статистика и причины

Согласно статистике Госпродпотребслужбы (ГППС), за полгода в Украине зарегистрировали 36 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний: 26 произошли в детских садах и школах, еще 6 – в кафе, ресторанах и магазинах, 4 – в быту украинцев. В общем из-за отравлений пострадали 427 человек, из них 319 детей.

Как установило расследование, в 20 случаях возбудителями инфекции стали грязные руки, посуда, предметы быта несвоевременно изолированных больных детей или персонала. Еще 11 случаев связаны с некачественными пищевыми продуктам, а один – с употреблением некачественной питьевой воды.

В ГППС говорят, что основные причины возникновения вспышек – это грубые нарушения санитарного законодательства и безопасности пищевых продуктов, а именно: сроков годности и температурного режима продуктов и готовых блюд, технологии приготовления блюд, несоблюдение товарного соседства продуктов, допуск к работе сотрудников без медицинских осмотров, нарушение правил личной гигиены людей, которые готовят еду.

«Мы призываем заведения общественного питания быть чрезвычайно внимательными к соблюдению всех норм и правил. Впрочем, как показывает опыт, есть случаи, когда бизнес пренебрежительно относится к здоровью своих клиентов. Так быть не должно. Мы оперативно реагируем на такие случаи и наказываем нарушителей. Позиция Госпродпотребслужбы бескомпромиссная: безопасность и здоровье потребителей на первом месте», –отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

С наступлением жары ситуация относительно заболеваемости острыми кишечными инфекциями становится особенно опасной, отмечают эксперты. При неправильном хранении продукты портятся за несколько часов. В организм человека может попасть кишечная палочка, стафилококк, сальмонелла.

Контроль качества и полезные советы

Чтобы обезопасить украинцев от опасных болезней, территориальные органы Госпродпотребслужбы проводят регулярные проверки заведений питания и торговых сетей. Особое внимание обращается на сроки, условия хранения продуктов, которые быстро портятся, наличие холодильного оборудования, обеспеченность холодной и горячей проточной водой, выполнение правил личной гигиены и прохождение медицинского осмотра работниками. В службе говорят, что проблемой остается стихийная торговля, где продукты продают без холодильников и соблюдение санитарных условий.

В случае установления нарушений, специалисты ГППС могут приостановить производство или продажу продуктов, изъять опасные товары. Только за первое полугодие 2021 года, за нарушение санитарных правил было составлено 46 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 147962 грн, отстранены от работы 28 работников.

«Наши специалисты принимают решения относительно санкций. Точно могу сказать одно: нарушителей мы не жалеем. Наказание будет максимальным, поскольку речь идет о вреде здоровье граждан», – прокомментировал ситуацию заместитель главы Госпродпотребслужбы Анатолий Вовнюк в ходе расследования нарушений в Винницкой области.

Также возможны сезонные ограничения. Так, после массового отравления на Львовщине в ресторанах запретили готовить салаты, заправленные майонезом или сметаной, а также сладости с заварным кремом. Также рекомендовали не продавать другие блюда, которые быстро портятся, в частности на летних площадках.

Эксперты говорят, что летом следует быть особенно внимательным с продуктами. Есть несколько несложных правил, которые помогут защититься от пищевого отравления как в кафе, так и дома. В жаркие дни специалисты советуют избегать уличной еды с мясом и рыбой, быть осторожными с суши в ресторанах. Стоит обращать внимание на условия приготовления пищи в кафе, чистоту посуды, личную гигиену персонала. Перед едой надо обязательно мыть руки. Дома обязательно мыть овощи и фрукты, не размораживать мясо при комнатной температуре. Важно следить за сроком годности мясных и молочных продуктов, не есть их, если они выглядят испорченными или неприятно пахнут. Также специалисты советуют не покупать мясо, рыбу, яйца и молоко в местах стихийной торговли и на улице. Поэтому защитить свое здоровье можно самостоятельно, соблюдая простые правила гигиены.