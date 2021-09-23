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Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?
Эксперты прогнозируют подорожание горячей воды и отопления до 80% этой осенью. В Кабмине заявляют, что оснований для повышения тарифов нет. Между тем коммунальщики в ряде областей уже обнародовали новые тарифы – значительно выше, чем в прошлом году. Предприятия заявляют, что не могут работать себе в убыток. Почему цены растут? В ситуации разбирался Центр общественного мониторинга и контроля.
Что говорит власть?
Кабмин с 19 мая не регулирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь они вынуждены покупать газ, как и все, по рыночной цене. Кроме того, в июле Верховная Рада приняла законопроект №1639, который передал ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду местной власти.
«Тарифы на тепло формируются местными властями. И обязанность местных властей, установить такие тарифы, которые не будут бременем для украинцев. Со своей стороны правительство готово подставить местной власти плечо, чтобы тарифы для людей не росли. Мы постоянно в контакте с органами местного самоуправления в этом вопросе», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства убежден, что нет оснований для повышения тарифов предприятий ТКЭ на тепло и горячую воду и власть сделала все необходимые для этого шаги. В частности, в течение пяти лет предприятия смогут реструктурировать более 50 млрд грн долгов за потребленный газ. Также государство спишет 10 млрд штрафных санкций, которые «Нефтегаз» наложилнатеплокоммунэнерго, и компенсирует предприятиям почти 30 млрд грн.
Что говорят в регионах?
Несмотря на заявления властей, ряд городов уже объявили о повышении тарифов на тепло и горячую воду для населения. Например, в Кременчуге Полтавской области суммы платежек вырастут на 53%, в Староконстантинове Хмельницкой области – на 65%, в Тернополе – на 79%. В Полтаве тариф на отопление может увеличиться на 56%, а на горячую воду – на 45%.
«Пока это проект, – пояснили в«Полтаватеплоэнерго». – Эти тарифы могут быть даже и не приняты, если будет найден другой источник погашения задолженности. «Полтаватеплоэнерго» вынуждено предоставить экономически обоснованные составляющие, сколько услуги в настоящее время стоят».
В Ровно проект новых тарифов на тепло и горячую воду предполагает рост в 2-3 раза для всех категорий потребителей. В Киеве – на 33-50%. Хотя в столице надеются избежать повышения за счет потребления дешевого газа внутренней добычи. Тем временем в Харькове заявили, что повышать цену на тепло для населения не собираются.
Что говорят эксперты?
Эксперты отмечают, что причина увеличения тарифов, с одной стороны, в росте стоимости ресурсов, которые формируют цену: природного газа (на 38%), электроэнергии (на 44%), водоснабжения (на 49%). С другой стороны, на это влияет изменение законодательства в сфере коммунальных услуг, в частности подходов расчета за газ для предприятий ТКЭ.
«Теперь осуществления оплаты после того, как предприятие использовало природный газ, отменено, что создает критическую ситуацию с расчетами за газ на фоне отсутствия оборотных средств в ТКЭ. Вместе с высокой ценой на газ это создает реальную угрозу для начала и прохождения отопительного сезона», – пояснил ситуацию заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Специалисты отмечают, что цены на тепло и горячую воду зависят и от количества потребителей (для малых городов себестоимость выработки энергии будет больше), и от протяженности инфраструктуры и ее технического состояния и тому подобное.
По мнению экспертов, отдав полномочия по тарифам в регионы, государство переложило ответственность за повышение коммуналки на местные власти.
«А это означает падение рейтингов местных мэров и депутатов и вину за грядущие социальные протесты», – считает президент «Украинской организации защиты потребителей услуг» Олег Титамир.
Во многих регионах местные власти дотирует теплокоммунэнерго, чтобы они смогли начать отопительный сезон вовремя. Однако не все местные бюджеты могут взять на себя такой финансовое бремя, отмечают эксперты. Как решиться ситуация, будет видно в ближайшее время.
Теги: вода, тепло, рост, тарифы
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