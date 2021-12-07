«Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?

07.12.2021 08:00

В начале декабря Верховная Рада приняла основной финансовый документ Украины на следующий год – государственный бюджет. Ко второму чтению правительство увеличило суммы доходов и расходов, добавив денег на образование и науку, здравоохранение, развитие инфраструктуры, безопасность и оборону и поддержку бизнеса. Как и в предыдущие годы, бюджет-2022 – дефицитный, но в правительстве его называют сбалансированным и реалистичным. Подробнее об основных бюджетных статьях рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Общие доходы и расходы

В финальном документе доходы достигли 1 трлн 322 млрд грн, а расходы увеличились до 1 трлн 521 млрд грн. Дефицит бюджета был установлен на уровне 3,5% ВВП, или 188,8 млрд грн. Это меньше, чем было заложено в прошлом году (246,6 млрд грн). В то же время, объем ВВП ожидается на уровне 5 трлн 368,7 млрд грн, а его рост – на уровне 3,8%.

«Госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно бюджетом модернизации страны. Приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, оборона и безопасность, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций», – написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство планирует получить дополнительные доходы благодаря повышению налога на прибыль предприятий (+21,1 млрд грн), рентной платы за пользование недрами и добычу природного газа (+22,7 млрд грн) и нефти (+1,26 млрд грн), отечественного НДС (+13,3 млрд грн), импортного НДС (+6,5 млрд), акцизного налога (+2,7 млрд грн), экологического налога (+1,7 млрд грн).

Зарплаты и пенсии

Минимальная зарплата к октябрю 2022 года составит 6500 грн. С 1 октября ожидается рост на 200 грн – до 6700 грн. Прогнозируемый уровень инфляции – 6,2%, а курс доллара – 28,6 грн/долл.

Прожиточный минимум с 1 января 2022 года составит 2393 грн, с 1 июля – 2508 грн, а с 1 декабря – 2589 грн.

Минимальная пенсия на следующий год вырастет с 1 июня до 2027 грн, а с 1 декабря – до 2093 грн. Также с 1 марта планируется индексация пенсий для всех категорий пенсионеров. В общей сложности на пенсии предусмотрено 200,6 млрд грн.

«Пенсия растет на инфляцию, плюс средний размер инфляции, плюс средний размер заработной платы – это показатель, на который индексируется пенсия. Его сейчас невозможно установить, но он точно будет выше 10%. Более того, пенсия растет в соответствии с ростом прожиточного минимума», – пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Безопасность и оборона

В бюджете-2022 предусмотрено рекордное финансирование сектора безопасности и обороны – 323 млрд грн. (6% ВВП). В частности, Министерство обороны получит 133,5 млрд грн. против 117 млрд предыдущего года. В эту сумму входит 99 млрд грн на обеспечение деятельности ВСУ, а также 28 млрд грн – на военную технику и вооружение.

Для Министерства внутренних дел выделено 99,2 млрд грн, из которых 36,1 млрд грн получит Нацполиция, 16,8 млрд грн – ГСЧС, 14 млрд грн – Национальная гвардия, 14,8 млрд грн – Государственная пограничная служба, 3,7 млрд грн – Государственная миграционная служба.

На Службу безопасности Украины будет выделено 16,1 млрд, а на Главное управление разведки и Службу внутренней разведки – по 4,4 млрд грн.

Бюджет также предусматривает средства на обеспечение жильем ветеранов АТО и ООС – 15,5 млн грн.

Медицина

На здравоохранение государство планирует потратить 195 млрд грн. По мнению министра здравоохранения Виктора Ляшко, этих денег хватит, чтобы повысить зарплату врачам до 20 тыс. грн, а медперсонала до 13,5 тыс. грн. По сравнению с 2021 годом расходы на программу медицинских гарантий увеличены на 33,8 млрд грн и составляют 157,3 млрд грн (2,9% ВВП).

«В бюджете предусмотрено увеличение средств для программы медицинских гарантий, закупки нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий, реконструкции 48 многопрофильных клинических больниц, развития биокластера, проведения трансплантаций, на вакцину от COVID-19 и другое», – отметил Виктор Ляшко.

Между тем, по мнению экспертов, этой суммы все еще не хватает, чтобы покрыть все потребности пациентов. Чтобы обеспечить экстренные операции украинцам, необходимо еще 100 млрд грн. Кроме того, в следующем году не предусмотрены средства для доплат врачам, работающим с ковидными больными.

Образование и наука

На образование и науку в следующем году пойдет 153,7 млрд грн, что на 14,4 млрд грн больше, чем в 2021 году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, впервые в государственном бюджете выполнено требование закона «Об образовании». «Прогнозированный объем расходов сводного бюджета на образование на 2022 год планируется на уровне 7,3% ВВП», – прокомментировал Шкарлет.

В частности, на образовательную субвенцию (зарплаты педагогов) предусмотрено 108,4 млрд грн. На развитие Новой украинской школы – 1,57 млрд грн.

«С 1 января 2022 года предусмотрено увеличение академических стипендий в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования. А также впервые будет предоставлена субвенция на обеспечение пожарной безопасности в школах в размере 1,5 млрд грн», – добавил министр образования и науки.

Инфраструктура

В финальном варианте госбюджета Кабмин увеличил расходы на развитие инфраструктуры на 26 млрд. В частности, дополнительно предусмотрено 9 млрд грн на реконструкцию и строительство новых учреждений здравоохранения и образования, спортивных площадок и дворцов спорта; 4,4 млрд грн – на развитие аэропортовой инфраструктуры и создание Национального авиаперевозчика; 4,3 млрд грн – на поддержку железнодорожного транспорта; 1,1 млрд грн – на обустройство госграниц; 500 млн грн – на развитие туристической инфраструктуры, природоохранных парков и заповедников.

Дорожный фонд в следующем году получит 86 млрд грн, из которых 42 млрд грн пойдет на развитие сети автодорог государственного значения и 24,6 млрд грн – на ремонт местных дорог.

В бюджете-2022 заложено финансирование десятков новых программ, а также капитальные инвестиции в экономику – 9,4% всех расходов. По словам чиновников, этот бюджет создан для «развития и модернизации страны», но хватит ли денег на все, покажет время.