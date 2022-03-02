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Хакери з усього світу оголосили війну Путіну
Київська команда інженерів кібербезпеки долучається до кібервійськ України.
Хакери з усього світу вже надсилають команді HackenProof повідомлення про можливості експлуатувати російські сайти та викачати інформацію про поплічників диктаторського режиму. Тепер це можна зробити централізовано і подати репорт про вразливості цифрової інфраструктури, російських медіа, транспортних систем, держорганів та інших сайтів.
Інформація, отримана через програму, буде використовуватись проти агресора етичними хакерами компанії і їхніми колегами по всьому світі, які зголосилися протистояти захопленню України.
ДЕТАЛІ.
ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ: Якщо не маєте достатньої технічної підготовки, щоб знаходити необхідну інформацію, ви можете ділитися інформацією онлайн, шерити в спільнотах та соцмедіа, щоб про це дізналися спеціалісти з кібербезпеки і долучилися до програми.
Більше того, ви можете запустити DDoS-атаку на прорагандистські ресурси прямо зі свого комп’ютера.
ІНСТРУКЦІЯ.
Заходьте на канали HackenProof в твіттері — ми будемо публікувати пости англійською мовою, які можна розповсюджувати онлайн на платформах де багато закордонних спеціалістів. Давайте привернемо увагу світу до нас і переможемо війну разом!
Теги: Путин, война, хакеры
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- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
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