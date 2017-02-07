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Первый украинский 3D-мультфильм вышел в международный прокат
Польша и Турция стали первыми зарубежными странами, в которых зрители увидели первый украинский полнометражный 3D-анимационный фильм "Никита Кожемяка", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
За первый уикенд международного проката "Никита Кожемяка" собрал 4, 350 млн гривень в Польше и 3,071 млн гривень в Турции. Мультфильм просмотрели более 70 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.
"Мы очень волновались, как международный зритель воспримет украинский мультфильм, ведь для Украины это первый опыт. Первые отзывы очень положительные, поэтому мы с нетерпением ждем, как отреагируют на нашего "Никиту" в других странах", - поделился продюсер мультфильма Дмитрий Белинский.
Следующие страны, куда отправится "The Dragon Spell", - именно так называется мультфильм в международном прокате - это Вьетнам, страны Балтии, Казахстан и Венгрия.
Напоминаем, что "Никита Кожемяка" за первый уикенд в Украине собрал более 5 млн гривень, а в целом за прокат -12 млн гривень. Мультфильм увидели более 200 тысяч украинских зрителей.
Теги: Украина, мультфильм, 3D, прокат
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