Мадонна завела роман с манекенщиком

01.06.2017 08:55

Ради своего бойфренда певица готова переехать в Европу

58-летняя Мадонна завела новый роман. Певица, которая уже неоднократно заводила интрижки с мужчинами, которые были моложе ее чуть не в 2 раза (вроде Тимора Стеффенса или Хесуса Луса), остановила свой выбор на 31-летнем португальце Кевине Сампайо, делающем карьеру в модельном бизнесе. Эта информация появилась на сайте интернет-издания radaronline.com.

С Кевином, как сообщило издание, Мадонна познакомилась еще год назад, когда он принял участие в съемках ее клипа "Bitch, I am Madonna". Но в то время певица была увлечена другим молодым красавчиком – Абубакром Сумахоро, родившимся в африканском государстве Кот-д’Ивуар. Абубакар был еще на 4 года моложе, чем нынешний приятель Мадонны. Теперь же, когда певица "дала отставку" Сумахоро, она переключилась на Кевина.

В первый раз, как утверждает информатор radaronline.com, Мадонну и португальца видели вместе еще пару месяцев назад. Они отобедали тогда в одном из нью-йоркских ресторанов. Как сообщается, за последнее время в отношениях певицы и Кевина наблюдается быстрый прогресс. Они, как утверждает издание, уже стали так близки, что подумывают о том, чтобы жить вместе. А поскольку Сампайо значительную часть времени проводит в Лиссабоне, Мадонна всерьез обдумывает перспективу переезда в Португалию.

Источник: http://www.segodnya.ua