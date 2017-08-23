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Названы самые высокооплачиваемые актеры года
23.08.2017 10:40
Авторитетное американское издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров 2017 года, сообщает Новое время.
Первое место в рейтинге актеров, заработавших больше всего денег, занял 46-летний Марк Уолберг. За год актер заработал 68 млн долларов и обошел Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля, доход которых составил 65 и 54,5 млн долларов соответственно.
Также в пятерку самых высокооплачиваемых актеров мира вошли Адам Сендлер с годовым заработком в 50,5 млн долларов и Джеки Чан, сумевший накопить 49 млн долларов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров мира выглядит так:
- Марк Уолберг - 68 млн долларов
- Дуэйн Джонсон - 65 млн долларов
- Вин Дизель - 54,5 млн долларов
- Адам Сендлер - 50,5 млн долларов
- Джеки Чан - 49 млн долларов
- Роберт Дауни младший - 48 млн долларов
- Том Круз - 43 млн долларов
- Шах Рукх Кхан - 38 млн долларов
- Салман Кхан - 37 млн долларов
- Акшай Кумар - 35,5 млн долларов
Теги: актер, доход, Forbes, рейтинг
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