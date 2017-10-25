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Французский композитор подал в суд на Филиппа Киркорова (ВИДЕО)
25.10.2017 09:30
Известного российского певца Филиппа Киркорова снова обвиняют в плагиате. К Киркорову претензии имеет французский композитор Жильбер Синуе, сообщает Телеканал новостей «24».
Он считает, что песня "Шелковая нить" – копия композиции "Helwa ya Baladi", которую в 70-х исполняла легендарная французская певица Далида.
Французский композитор подал иск в суд на 15,5 миллиона рублей, заявил адвокат, который представляет интересы Синуе, Игорь Трунов.
По словам Синуе, песня Киркорова "Шелковая нить" повторяет "Helwa ya Baladi", которая была зарегистрирована в авторском обществе Франции в 1978 году.
Песня Филиппа Киркорова "Шелковая нить":
Песня "Helwa ya Baladi":
Теги: Франция, суд, Филипп Киркоров, плагиат, композитор
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