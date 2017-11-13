Потап назвал причину распада дуэта (ВИДЕО)

13.11.2017 10:20

Рэпер Сергей Потапенко или Потап объяснил причину распада дуэта с Настей Каменских. Как пишет КП, об этом он заявил в интервью телеведущей Кате Осадчей, сообщает СТРАНА.ua.

По его словам, сыграла свою негативную роль бесконечная череда гастролей и усталость.

"Бесконечные концерты, мы немножко устали. Мы стали уже немного пробуксовывать, какие-то модные чуваки пошли мимо нас делать модные проекты, а мы уже не понимаем, как это все с баяном. Поэтому мы решили: посмотрим на нас со стороны и подумаем, вернуться ли нам, и когда вернуться и с чем вернуться", - рассказал продюсер и рэпер.

Стоит отметить, что экс-партнерша по сцене Потапа - Настя Каменских - пока воздерживается от комментариев на эту тему.