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Потап назвал причину распада дуэта (ВИДЕО)

13.11.2017 10:20
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Потап назвал причину распада дуэта (ВИДЕО)

Рэпер Сергей Потапенко или Потап объяснил причину распада дуэта с Настей Каменских. Как пишет КП, об этом он заявил в интервью телеведущей Кате Осадчей, сообщает СТРАНА.ua.
По его словам, сыграла свою негативную роль бесконечная череда гастролей и усталость.
"Бесконечные концерты, мы немножко устали. Мы стали уже немного пробуксовывать, какие-то модные чуваки пошли мимо нас делать модные проекты, а мы уже не понимаем, как это все с баяном. Поэтому мы решили: посмотрим на нас со стороны и подумаем, вернуться ли нам, и когда вернуться и с чем вернуться", - рассказал продюсер и рэпер.
Стоит отметить, что экс-партнерша по сцене Потапа - Настя Каменских - пока воздерживается от комментариев на эту тему.



Теги: Настя Каменских, Потап, дуэт
 
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