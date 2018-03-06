У Фрэнсис МакДорманд украли статуэтку "Оскар"

06.03.2018 11:00

Полиция Лос-Анджелеса задержала 47-летнего Терри Брайанта, который, по информации правоохранителей, украл статуэтку "Оскар" актрисы Фрэнсис МакДорманд, после чего записал видео, в котором утверждал, что это его награда, сообщает Укринформ.

Украденная статуэтка была найдена и возвращена Фрэнсис МакДорманд. Но похититель успел снять видео вместе со статуэткой, где он объявил: "Смотрите, это я выиграл его! Это мой!"

В минувшее воскресенье Фрэнсис МакДорманд стала лауреатом престижной кинопремии в категории "За лучшую женскую роль" (кинофильм «Три билборда на границе Еббинга, Миссури»). Это второй "Оскар" американской актрисы театра и кино. Первую ей присудили за роль в ленте "Фарго" (1996 год).