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Архив - Культура

Фильм "Черная пантера" стал "миллиардером"

12.03.2018 11:35
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Фильм "Черная пантера" стал "миллиардером"

Фильм киностудии Marvel "Черная пантера" собрал в прокате по всему миру более 1 млрд долларов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Бюджет "Черной пантеры" составил примерно 200 млн долларов. Отметку в 1 млрд долларов фильм преодолел на 26-й день проката.
Чедвик Боузман сыграл в фильме главную роль - супергероя "Черную пантеру" - правителя вымышленного африканского государства Ваканда, которое владеет самыми современными технологиями на планете.
В фильме снимались обладательница Оскара Люпита Нионго, Майкл Б. Джордан, Дэниэл Калуя, Форест Уитакер и известный британский актер Мартин Фримен.



Теги: фильм, миллиардер, Marvel
 
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