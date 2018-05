Определились первые финалисты Евровидения-2018

09.05.2018 09:30

Во вторник, 8 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения-2018. В нем выступили 19 конкурсантов, 10 из них прошли в финал, сообщает Телеканал новостей «24».

Первыми финалистами стали:

1. Cesar Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaite (Литва) с песней "When We’re Old".

5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "TOY".

6. Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".

7. EQUINOX (Болгария) с песней "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".

9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".

10. Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".



Не попали в финальную чась конкурса:

1. Aisel (Азербайджан) с песней "X My Heart".

2. Ari Olafsson (Исландия) с песней "Our Choice".

3. Sennek (Бельгия) с песней "A Matter Of Time".

4. ALEKSEEV (Беларусь) с песней "FOREVER".

5. Eye Cue (КЮР Македония) с песней "Lost and Found".

6. Franka (Хорватия) с песней "Crazy".

7. Yianna Terzi (Греция) с песней "Oneiro Mou".

8. Sevak Khanagyan (Армения) с песней "Qami".

9. ZiBBZ (Швейцария) с песней "Stones".



Вторая десятка финалистов определится по результатам второго полуфинала, который состоится 10 мая в 22:00. В нем выступят 18 стран-участниц, среди них и Украина.

Также в финал автоматически попадает страна-хозяин Португалия, и еще 5 стран-основательниц конкурса.

Теги: Евровидение