Украинка из Польши получила Букеровскую премию

23.05.2018 09:37

Лауреатом Букеровской премии (самая престижная литературная награда в Великобритании) в 2018 году стала польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук, сообщает Gazeta.ua.

Награду ей принес роман "Flights" (в русском переводе - "Бегуны"). "Flights" - это повествование о путешествиях в XXI веке и человеческой анатомии: путешествия переплетаются с углубленным изучением человеческого тела, размышлениями о жизни, смерти, движении, миграции.

"Роман "Flights" Ольги Токарчук, переведенный Дженнифер Крофт и опубликованный издательством Fitzcarraldo Editions, объявлен победителем Международной Букеровской премии 2018 года. Премия в 50 тыс. фунтов ($67 тыс.), которая по достоинству оценивает лучшие из переведенных произведений художественной литературы, будет поделена пополам между автором и переводчиком", - сказано в коммюнике оргкомитета премии.