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В Британии сняли первый в мире "интерактивный" фильм (ВИДЕО)
Команда ученых из Ноттингемского университета создала фильм, сюжет которого постоянно меняется в зависимости от уровня вовлеченности каждого конкретного зрителя, сообщает Телеканал новостей «24».
Этот показатель авторы картины замеряют с помощью прибора, который считывает электрическую активность мозга: система в режиме реального времени понимает, насколько внимательно человек следит за тем, что происходит на экране.
Фильм "Момент" длится чуть менее получаса, хотя материала для его создания было снято в разы больше. У каждой сцены есть несколько версий, которые для разных зрителей комбинируются по-разному.
Сюжет "Момента" разворачивается в мире будущего, где компьютеры стали источником угрозы для человечества. Впервые картину покажут 7 июня в рамках кинофестиваля в Шеффилде.
Теги: Великобритания, фильм, сюжет, изменение
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