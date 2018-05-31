В Британии сняли первый в мире "интерактивный" фильм (ВИДЕО)

31.05.2018 08:40

Команда ученых из Ноттингемского университета создала фильм, сюжет которого постоянно меняется в зависимости от уровня вовлеченности каждого конкретного зрителя, сообщает Телеканал новостей «24».

Этот показатель авторы картины замеряют с помощью прибора, который считывает электрическую активность мозга: система в режиме реального времени понимает, насколько внимательно человек следит за тем, что происходит на экране.

Фильм "Момент" длится чуть менее получаса, хотя материала для его создания было снято в разы больше. У каждой сцены есть несколько версий, которые для разных зрителей комбинируются по-разному.

Сюжет "Момента" разворачивается в мире будущего, где компьютеры стали источником угрозы для человечества. Впервые картину покажут 7 июня в рамках кинофестиваля в Шеффилде.