Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Скандальный украинский танцовщик получил российское гражданство11:30
- Неизвестные устроиди "диверсию" на концерте Макса Барских в Киеве09:20
- В Вене с аукциона похитили картину Ренуара12:00
- В Украине выступит легенда электронной музыки Дидье Маруани14:25
- Названы самые дорогие певцы Украины11:20
- Украина заняла 4 место на "Детском Евровидении 2018" (ВИДЕО)09:45
- Стала известна программа новогоднего концерта на канале «Интер»11:22
- Доктор Хаус стал кавалером ордена Британской империи08:40
- Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали в Беларуси10:23
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года12:00
Скандальный украинский танцовщик получил российское гражданство
30.11.2018 11:30
Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство РФ. В Instagram он показал фото нового паспорта и заверил, что поддерживает президента России Владимира Путина, передает УНН.
"Россия для меня всегда была и есть добро. Я очень счастлив стать гражданином России", - написал Полунин. Также он добавил, что "счастлив ... занять позицию против злых людей, которые создают революции в Украине и Грузии". Кроме того, танцовщик отметил, что поддерживает политику Владимира Путина.
Добавим, что Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета. С 2007 по 2012 год Полунин был приглашенным премьером Королевского балета в Лондоне.
Теги: Россия, балет, гражданство, танцор
Читайте также:
- Азаров приоткрыл завесу над газовыми договоренностями Януковича и Медведева
- Янукович попросит у Путина газовых гарантий
- Блоггеры высмеяли пожарный пиар Путина (ВИДЕО)
- Путин надеется плодотворно поработать в Украине
- Путин на шоу Ларри Кинга: О выборах мы с президентом договоримся
- Николай Караченцов получил орден
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов08:49
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты07:40
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину07:10
- Новый год приближается: где выгодно купить елку22:31
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"21:59
- Пенсионерка из Луганска рассказала о выживании в "ЛНР": "Ездим в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной еды"20:57
- ОРДО готовятся к «инспекции российских кураторов» — «подчищают финансовую документацию»20:26
- После президентских выборов Гройсман покинет пост премьера11:46
- Скандальный украинский танцовщик получил российское гражданство11:30
- Банки готовят украинцам долларовые ловушки: как наживаются на всех11:15
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- Стартап создал "реактивный" электровелосипед (ВИДЕО)10:30
- В Украину закрыт въезд из РФ мужчинам 16−60 лет10:15
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- Климкин прокомментировал отмену Трампом встречу с Путиным09:45
- Украинцам дважды повысят пенсии: подробности пересчета, и кому ожидать увеличения выплат 09:32
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения