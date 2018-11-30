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Скандальный украинский танцовщик получил российское гражданство

30.11.2018 11:30
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Скандальный украинский танцовщик получил российское гражданство

Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство РФ. В Instagram он показал фото нового паспорта и заверил, что поддерживает президента России Владимира Путина, передает УНН.
"Россия для меня всегда была и есть добро. Я очень счастлив стать гражданином России", - написал Полунин. Также он добавил, что "счастлив ... занять позицию против злых людей, которые создают революции в Украине и Грузии". Кроме того, танцовщик отметил, что поддерживает политику Владимира Путина.
Добавим, что Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета. С 2007 по 2012 год Полунин был приглашенным премьером Королевского балета в Лондоне.



Теги: Россия, балет, гражданство, танцор
 
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