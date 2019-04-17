Писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт

17.04.2019 14:40

В Башкирии госпитализировали российского писателя, поэта Дмитрия Быкова с подозрением на инсульт, сообщает ТСН.

"Сейчас с ним работают лучшие врачи, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт", - рассказал анонимный источник.

В свою очередь информацию о госпитализации уже подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, однако опроверг сообщения об инсульте у Быкова.

"Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет", - написал он в своем telegram-канале.

По словам Венедиктова, состояние писателя тяжелое, но стабильное, он уже вторые сутки находится в реанимационной палате.

Отметим, писателю стало плохо за несколько часов до выступления с лекцией, в настоящее время все мероприятия с участием Быкова отменены.