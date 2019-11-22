Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)

22.11.2019 12:00

Всемирно известное авторитетное издание "Entertainment Weekly" обнародовало рейтинг лучших саундтреков десятилетия, сообщает ONLINE.UA.

Триумфальный список возглавила песня из фильма "Звезда родилась" — Shallow. Трек в фильме исполнили главные актеры фильма — Леди Гага и Брэдли Купер. Песня также получила Оскар в номинации "Главный саундтрек года".

На второй позиции расположился трек из мультфильма "Холодное сердце" — Let It Go. Его автором стали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а исполнила — американская певица Идина Мензел.

Бронзу рейтинга получила песня Never Enough из фильма "Самый великий шоумен" в исполнении Лорен Оллред.

Также в топ-10 попали саундтреки: