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Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)
22.11.2019 12:00
Всемирно известное авторитетное издание "Entertainment Weekly" обнародовало рейтинг лучших саундтреков десятилетия, сообщает ONLINE.UA.
Триумфальный список возглавила песня из фильма "Звезда родилась" — Shallow. Трек в фильме исполнили главные актеры фильма — Леди Гага и Брэдли Купер. Песня также получила Оскар в номинации "Главный саундтрек года".
На второй позиции расположился трек из мультфильма "Холодное сердце" — Let It Go. Его автором стали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а исполнила — американская певица Идина Мензел.
Бронзу рейтинга получила песня Never Enough из фильма "Самый великий шоумен" в исполнении Лорен Оллред.
Также в топ-10 попали саундтреки:
- Happy Фарелла Уильямса из мультфильма "Гадкий я — 2"
- Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island с "ЛЕГО Фильма"
- See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth с "Форсажа-7"
- Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис с "Коко"
- Young and Beautiful Ланы Дель Рей с "Великого Гэтсби"
- Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из "Идеального голоса"
- Private Property артистов Noni и Kid Culprit из фильма "За кулисами".
Теги: фильм, рейтинг, саундтрек
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