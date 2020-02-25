В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки

25.02.2020 13:00

Художник из Кривого Рога Андрей Калинкин превратил подъезд в доме на улице Тесленко, 9 в настоящую открытую галерею, сообщает 34 канал.

Криворожанин разрисовал стены в этническом стиле, изобразив национальные символы Украины. Среди них — домик под соломенной крышей, маки, казаки, поля с подсолнухами и пшеницей, а также герб страны.

На работу художник потратил почти 20 дней. Обычно автор рисует граффити баллончиками, но здесь он впервые использовал обычные кисточки и акриловую краску. Андрей Калинкин говорит, что уже получил немало приятных отзывов от жильцов дома.