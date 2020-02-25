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Архив - Культура

В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки

25.02.2020 13:00
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В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки

Художник из Кривого Рога Андрей Калинкин превратил подъезд в доме на улице Тесленко, 9 в настоящую открытую галерею, сообщает 34 канал.
Криворожанин разрисовал стены в этническом стиле, изобразив национальные символы Украины. Среди них — домик под соломенной крышей, маки, казаки, поля с подсолнухами и пшеницей, а также герб страны.
На работу художник потратил почти 20 дней. Обычно автор рисует граффити баллончиками, но здесь он впервые использовал обычные кисточки и акриловую краску. Андрей Калинкин говорит, что уже получил немало приятных отзывов от жильцов дома.



Теги: Кривой Рог, художник, живопись, подъезд
 
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