Мюзикл "Кошки" назван худшим фильмом года (ВИДЕО)

17.03.2020 15:00

В Лос-Анджелесе из-за коронавируса отменили церемонию вручения антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, но организаторы решили огласить список победителей на YouTube-канале, сообщает телеканал 112 Украина.

Рекордсменом по количеству антинаград стал мюзикл "Кошки" - всего он получил шесть наград из восьми номинаций.

В частности, "Кошки" были названы худшим фильмом, а также получили антипремию за режиссуру, сценарий, роли второго плана и худший экранный дуэт.

Две победы достались фильму "Рэмбо: Последняя кровь", в том числе в номинации "Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат" и "Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью".

Худшей актрисой была названа Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт", а актером — Джон Траволта за "Фанатика" и "Бок о бок".