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Татьяна Буланова попала в реанимацию
12.04.2020 13:00
Российская певица Татьяна Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщает Рамблер.
Буланова сообщила, что сама обратилась к врачам из-за проблем со здоровьем. У 51-летней артистки наблюдались скачки давления, также давало знать о себе сердце.
«У меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало», — приводит слова исполнительницы РИА Новости.
Как оказалось, она вовремя попросила помощи у докторов.
«Симптоматика после обследования МРТ звучит, конечно, не очень, — предынсультная», — расстроена певица.
Пока Буланова помещена в реанимацию, ей назначены уколы и капельницы. Лечение помогает, артистка говорит, что ей уже стало намного лучше.
Теги: инсульт, реанимация, Татьяна Буланова
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