В "ДНР" наградили орденом "звезду" сериала "Глухарь"

09.04.2021 14:00

Российская актриса театра и кино Виктория Тарасова удостоена "государственной награды ДНР" – ордена Дружбы, сообщают местные СМИ.

Награждение состоялось в донецком кинотеатре "Звездочка" после презентации пропагандистского фильма "Пункт пропуска", в котором Тарасова исполнила одну из ролей.

Также в картине снялись: Эммануил Виторган, Николай Добрынин, Михаил Калиничев, Михаил Полицеймако, телеведущая Арина Шарапова и другие.

Кинолента основана на реальных событиях и приурочена к 7-й годовщине оккупации Крыма и Севастополя Россией.