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Архив - Культура

В "ДНР" наградили орденом "звезду" сериала "Глухарь"

09.04.2021 14:00
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В "ДНР" наградили орденом "звезду" сериала "Глухарь"

Российская актриса театра и кино Виктория Тарасова удостоена "государственной награды ДНР" – ордена Дружбы, сообщают местные СМИ.
Награждение состоялось в донецком кинотеатре "Звездочка" после презентации пропагандистского фильма "Пункт пропуска", в котором Тарасова исполнила одну из ролей.
Также в картине снялись: Эммануил Виторган, Николай Добрынин, Михаил Калиничев, Михаил Полицеймако, телеведущая Арина Шарапова и другие.
Кинолента основана на реальных событиях и приурочена к 7-й годовщине оккупации Крыма и Севастополя Россией.



Теги: Крым, фильм, награда, орден, презентация, ДНР
 
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