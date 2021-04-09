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В "ДНР" наградили орденом "звезду" сериала "Глухарь"
09.04.2021 14:00
Российская актриса театра и кино Виктория Тарасова удостоена "государственной награды ДНР" – ордена Дружбы, сообщают местные СМИ.
Награждение состоялось в донецком кинотеатре "Звездочка" после презентации пропагандистского фильма "Пункт пропуска", в котором Тарасова исполнила одну из ролей.
Также в картине снялись: Эммануил Виторган, Николай Добрынин, Михаил Калиничев, Михаил Полицеймако, телеведущая Арина Шарапова и другие.
Кинолента основана на реальных событиях и приурочена к 7-й годовщине оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Теги: Крым, фильм, награда, орден, презентация, ДНР
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