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В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022
13.05.2022 11:00
Завтра, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал шоу Евровидения-2022. По результатам жеребьевки украинская группа Kalush Orchestra выступит под номером 12.
Что касается других финалистов, то организаторы конкурса разместили их следующим образом:
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Румыния: WRS – Llámame
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Франция: Алван и Ахез – Фуленн
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap
- Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
- Испания: Шанель – SloMo
- Нидерланды: S10 – De diepte
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
- Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
- Польша: Охман – River
- Сербия: Констракт – In Corpore Sano
- Эстония: Стефан – Hope.
Теги: Евровидение, Турин, жеребьевка, финал
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