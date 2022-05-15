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Украина - победитель Евровидения-2022 (ВИДЕО)

15.05.2022 08:00
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Украина - победитель Евровидения-2022 (ВИДЕО)

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022. Финал состоялся в итальянском Турине в субботу, 14 мая, сообщает Корреспондент.net.
По итогам голосования жюри и зрителей, группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл.
Отметим, после призыва коллектива со сцены Евровидения о помощи защитникам Мариуполя музыкантам грозила дисквалификация, поскольку политические призывы на конкурсе запрещены. Однако организаторы отметили, что заявление украинцев носило гуманитарный характер.
"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер" - сказали они.
Так, по итогам голосования жюри Украина заняла четвертое место, а получив рекордные 439 голосов зрителей переместилась на первое место в турнирной таблице, которое и сохранила за собой.
Второе место на конкурсе заняла Великобритания, третье - Испания.



Теги: Украина, Евровидение, победитель
 
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