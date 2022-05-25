Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ

25.05.2022 13:00

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что коллектив выставил на продажу трофей победителя Евровидения с целью сбора средств для помощи ВСУ, сообщает 24 канал.

Также музыкант выставил на продажу свою розовую панаму. Акцию помог организовать благотворительный фонд Сергея Притулы.

Как можно приобрести панаму и трофей: