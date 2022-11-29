DC Comics представила супергероя-украинца

29.11.2022 15:00

Одна из крупнейших и успешных компаний, работающая на рынке комиксов DC Comics, придумала нового супергероя - украинца Павла Ступку, известного как Core. Об этом сообщает Bleedingcool.

Отмечается, что новый персонаж, является украинским живым ядерным генератором, обладающим силой полета, и хотя ему пятьдесят два года, он выглядит на шестнадцать лет. Павел получил свои суперспособности в 1986 году во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Core появится в составе команды Stormwatch в специальном выпуске Wildstorm. Он выйдет во вторник, 29 ноября.