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DC Comics представила супергероя-украинца
29.11.2022 15:00
Одна из крупнейших и успешных компаний, работающая на рынке комиксов DC Comics, придумала нового супергероя - украинца Павла Ступку, известного как Core. Об этом сообщает Bleedingcool.
Отмечается, что новый персонаж, является украинским живым ядерным генератором, обладающим силой полета, и хотя ему пятьдесят два года, он выглядит на шестнадцать лет. Павел получил свои суперспособности в 1986 году во время аварии на Чернобыльской АЭС.
Core появится в составе команды Stormwatch в специальном выпуске Wildstorm. Он выйдет во вторник, 29 ноября.
Теги: презентация, супергерой, украинец, DC Comics
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