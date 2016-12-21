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В Луганске — проукраинские листовки

21.12.2016 12:26
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В Луганске — проукраинские листовки

В общественных местах г.Луганска зафиксированы факты распространения листовок проукраинского содержания, пишет координатор «ИС» Дмитрий тымчук на своей странице в Фейсбуке.
Местное «МГБ ЛНР» дало указание тщательно проверять багаж у граждан, пересекающих линию разграничения, а также провести проверку всех типографий с проведением соответствующей экспертизы.



Теги: Донбасс, Луганск, листовки
 
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