В Луганске — проукраинские листовки

21.12.2016 12:26

В общественных местах г.Луганска зафиксированы факты распространения листовок проукраинского содержания, пишет координатор «ИС» Дмитрий тымчук на своей странице в Фейсбуке.

Местное «МГБ ЛНР» дало указание тщательно проверять багаж у граждан, пересекающих линию разграничения, а также провести проверку всех типографий с проведением соответствующей экспертизы.