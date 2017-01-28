Плотницкий пригрозил Киеву "несимметричным и неотразимым ответом"

28.01.2017 21:47

Главарь боевиков незаконной вооруженной группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий сделал заявление об обстрелах оккупированной территории Луганской области, пообещав "неотразимый ответ".

Информацию обнародовали сепаратистские интернет-издания. Плотницкий обвинил в обстрелах украинских военных.

Боевик заявил, что "в последнее время усилились и участились неспровоцированные обстрелы территории „ЛНР“ со стороны вооруженных отрядов, подконтрольных Киеву". По его словам, "обстрелы ведутся боевыми снарядами, прицельно". Плотницкий добавил, что "ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители, разрушаются жилые дома и инфраструктура".

"В связи с этим я со всей ответственностью заявляю о следующем. Мы не поддадимся на провокации, которые дадут повод обвинить нас в срыве Минских мирных договоренностей, но и не оставим обстрелы без последствий", — обещает боевик.

Плотницкий заявил, что им "даны поручения силовым структурам" провести "расследование" по "фактам" "намеренных обстрелов" территории "республики" 24 — 27 января "на предмет наличия в этих действиях проявлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, а также осуществить мероприятия по выявлению непосредственных исполнителей преступных обстрелов, командиров, отдававших приказы, а также их родственно-криминальных связей".

"Наш ответ будет тщательно подготовленным, своевременным, несимметричным и неотразимым", — заявил боевик, добавив, что "в первую очередь „республика“ позаботится о помощи пострадавшим".

"Выражаю уверенность, что ответственность за кровопролитие в Донбассе, наряду с Порошенко, несут ОБСЕ, а также руководители Германии и Франции, которые не используют своих возможностей для принуждения киевского режима к миру", — в заключение высказался Плотницкий.