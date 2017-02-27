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Архив - Луганская область

Внезапная проверка разоблачила боевиков-наркоманов в «ЛНР»

27.02.2017 12:00
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Внезапная проверка разоблачила боевиков-наркоманов в «ЛНР»

Боевиков «ЛНР» снова уличили в употреблении наркотиков

Об этом 27 февраля сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу главного управления разведки Минобороны Украины.

«Во время внезапной проверки представителями управления 2 АК ВС РФ состояния службы войск в одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК зафиксированы факты пребывания военнослужащих в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в «ЛДНР» побоялись правонарушений, связанных с обильным употреблением спиртных напитков по случаю годовщины советской армии. Поэтому боевиков, склонных к алкоголизму и наркомании, отправили на передовые позиции под предлогом необходимости усиления.

Напомним, 21 февраля четырнадцать боевиков напились и устроили между собой перестрелку из автоматического оружия.



Теги: Донбасс, наркотики, проверка, ЛНР, боевики
 
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