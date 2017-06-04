Сегодня в Северодонецке открывается контактный зоопарк

04.06.2017 12:50

Контактный зоопарк «Хуторок» будет действовать в торговом центре «Кристалл». Об открытии сообщает портал «Северодонецк онлайн».

Программа работы предусматривает фотосессии со зверятами, групповые экскурсии, выездной зоопарк, социальные проекты, анимационные программы с участием животных. Сегодня состоится торжественное открытие.

Источник: farwater.net