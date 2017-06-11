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В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса
11.06.2017 15:38
Программа развития и поддержки агропромышленного комплекса Луганской области на 2017-2020 годы предусматривает финансирование в размере более 220 млн грн. Эта информация опубликована на сайте Луганской областной государственной администрации.
Председатель ЛОГА Юрий Гарбуз утвердил Программу, которая рассчитана на три года и предусматривает финансирование агропромышленного комплекса Луганщины на сумму 221 млн грн 693,2 тыс. грн. Эти средства планируется потратить на увеличение поголовья крупного рогатого скота, увеличение посевных площадей, обновление машинно-тракторного парка и другие мероприятия.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, Луганск, развитие, агропромышленость
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